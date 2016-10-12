Edinilen Bilgiye göre; Ovaeymir Menderes Mahallesi 14 Sokak üzerindeki 14 numaralı müstakil evde yaşayan 78 yaşındaki Feyzi Aysen sabah erkenden kalkıp bahçesine yeni diktiği marulları sulamaya başladı. Uzun süre bahçeden dönmeyen Feyzi Aysen eve girmemesinden şüphelenen yakınları bahçeye baktıklarında yaşlı şahsı hareketsiz yerde yatar vaziyette buldular. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince olay polis ekiplerine de bildirildi. Eve gelen polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaparken, kimse ile herhangi bir sorunu olmayan ve kendi halinde olduğu belirtilen yaşlı şahsın marullarını sularken fenalaşıp düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İbrahim Kılınç