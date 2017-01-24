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Aydınlatma maliyetini yüzde 75 azaltmak mümkün!

Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle enerji tasarrufunun püf noktalarını açıklayan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, kompakt florasan lamba kullanıldığında yüzde 75’e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılabildiğini ifade etti.

Aydınlatma maliyetini yüzde 75 azaltmak mümkün!

24 Ocak 2017 11:33

Son dönemlerde zaman zaman yaşanan enerji ve doğalgaz kesintileriyle de gündeme gelen enerji tasarrufu konusu, Ocak ayı içerisinde yer alan Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle İAÜ'de tekrardan ele alındı. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olması nedeniyle enerji tasarrufuna son derece büyük önem vermesi gerektiğini kaydeden Katman, enerji tasarrufu noktasında uygulanması gereken püf noktaları sıraladı.

TASARRUFLU AMPUL TERCİH EDİLMELİ

Aydınlatmada kullanılacak lambaların doğru tercih edilmesinin yüzde 75’e varan oranlarda maliyet kazancına sebep olacağını ifade eden Katman, oda sıcaklığında yaşanabilecek 1 derecelik düşüşün ise yüzde 5 yakıt tasarrufu anlamına geldiğini belirtti. Halk arasında “tasarruflu ampul” olarak da bilinen kompakt florasan lambaların normal akkor lambalara göre 5 kat daha az enerji tükettiklerini ve 10 kat daha uzun ömürlü olduklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Katman, “Standart lambaların ömrü 750-900 saat iken kompakt florasan lambaların ömrü 10 bin saattir. Enerji koruyucu lambalar satın alınarak, aydınlatma maliyeti yüzde 75 azaltılabilir” dedi.

EV ALETLERİNİN ENERJİ ETİKETİNE MUTLAKA BAKIN

Elektrikli ve elektronik aletlerin kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulmasının enerji tasarrufu açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Katman, “Elektrikli ev aletlerini satın alırken enerji tüketim etiketi mutlaka incelenmeli ve mümkün mertebe A sınıfı aletler tercih edilmeli. Çocukların apartmanlardaki asansörleri oyun ve eğlence amacıyla kullanmasının önüne geçilmeli. Mümkün mertebe toplu ulaşım tercih edilmeli. Özellikle de güneş almayan ev ve işyerlerinde lambaların daha uzun süre açık tutulmak zorunda kalındığı, bunun da enerji sarfiyatını artırdığı unutulmamalı” şeklinde konuştu.

RADYATÖRÜN ÖNÜ KAPATILMAMALI

Elektrik enerjisinin yanında ısı enerjisinden tasarruf için de tavsiyelerde bulunan Katman, “Evimizi ısıtırken harcadığımız enerjinin dörtte birine yakınını maalesef yitiriyoruz. Bu da büyük bir milli servet kaybına neden oluyor. Evlerimizde alacağımız ufak önlemlerle bunun önüne geçebiliriz. Örneğin pencerelerimizde çift cam kullanırsak, gerekiyorsa macunlama veya benzeri tamiratları hızla yaptırırsak, elzem havalandırmalar dışında kapı ve pencereleri kapalı tutarsak, oda sıcaklığı yükseldiğinde kapı ya da pencere açmak yerine üstümüzdeki giysileri çıkarma ya da radyatörleri kısma yoluna gidersek ciddi enerji kazanımı gerçekleştirmiş oluruz. Ayrıca sıcak suyu tutumlu kullanmak ve radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde dekorasyon yaparsak enerji tasarrufu sağlamış oluruz” diye konuştu.
 

Etiketler: ampul, elektrik, elektronik, Enerji Tasarrufu Haftası, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Katman


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