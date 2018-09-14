Aygün Alüminyum “Yeni NATO Karargâhı” Projesini Başarıyla Tamamladı

İş yaşamındaki hikâyesine, 1979 yılında İstanbul, Levent' teki atölyesinde mütevazi bir işletme olarak başlayan Aygün Alüminyum, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği, birbirinden başarılı yüksek prestijli projelerle ve aldığı sayısız ödüllerle birlikte ses getirmeye devam ediyor.

Yeni NATO Karargâhı Projesi, tüm bu sayısız başarıyı adeta taçlandırarak, hepimizi gururlandırdı.

Aygün Alüminyum'un Başarıyla Teslim Ettiği Yeni NATO Karargâhı Projesi

1999 yılına gelindiğinde, NATO tesislerinin ve olanaklarının gerekli ihtiyacı artık karşılayamadığı görülmüştü. Bütün ülkeler ve hükümetler bir araya gelerek yeni bir NATO Genel Merkezi'ne ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldılar ve Brüksel, “Boulevard Léopold III” lokasyonunda bulunan eski NATO Karargâhının karşı konumunda yeni bir karargâh inşa edilmesine karar verildi.

İçerisinde bulunduğumuz 2018 yılı itibariyle artık Yeni NATO Genel Merkezi, Aygün Alüminyum'un projeyi başarılı bir şekilde teslim etmesiyle birlikte, yeni binasında hizmet veriyor.

Türk Şirketi Aygün Alüminyum'un Başarıyla Teslim Ettiği Yeni NATO Karargâhının Özellikleri

Yeni NATO Karargâhı'nın tasarımı, tüm müttefiklerin bütünlüğünü ve adaptasyondaki başarılarını temsil ediyor. Tasarımda ilk göze çarpan detay, birbiri içerisine geçmiş, birbirine kenetli parmakların görüntüsü. Tasarımın bu yönü bütünlük algısını temsil ediyor. Yeni karargâhın adeta bir “sanat mimarisi” olarak tasarlanmasının nedeni ise tüm NATO müttefiklerinin gelişen ihtiyaçlarına cevap verilebilirliğin bir işareti olması. Aygün Alüminyum'un başarılı projesi, çok daha geniş ve kapsamlı özellikler, nitelikler taşıyor. Yeni NATO Karargâhı'nın 21'inci yüzyılın en gelişkin bilgi ve iletişim teknolojileri ile donatılmış olması, bunlardan sadece bir tanesi.

Bunun da ötesinde, bu yeni binayla birlikte NATO; enerji tüketimini azaltarak, çevresel ayak izi etkisini de sürdürülebilir bir şekilde azaltmış oldu. Yeni bina, kış aylarında ısıtma ve yaz aylarında soğutma için gereken enerjiyi tamamen jeotermal enerjiden karşılıyor.

Aygün Alüminyum'un başarıyla tamamladığı Yeni NATO Genel Merkezi binası, geniş cam yüzeyleri sayesinde, doğal ışıktan maksimum düzeyde enerji sağlıyor. Yağmur suyunu etkili bir şekilde değerlendirerek, su tüketimini en aza indiriyor.

NATO Genel Merkezi'nin Kısa Tarihçesi

İlk olarak, 1949 yılında, müttefikler, NATO'nun ilk genel merkezini İngiltere'de Londra'da kurdular (13 Belgrave Square). Zamanla, NATO'nun yapısı geliştikçe, daha geniş yapı ve tesislere ihtiyaç duyuldu. Nisan 1952'de karargâh bu ihtiyaçla birlikte Fransa, Paris'e taşındı.

1966 yılına gelindiğinde Fransa, NATO'nun askeri komutasından ayrılma kararı aldı ve doğal olarak yeni bir NATO Genel Merkez yerleşkesine ihtiyaç duyuldu. NATO Genel Merkezi'nin Brüksel'e taşınmasının başlıca nedenlerinden birisi de budur. Brüksel'deki yerleşkenin tamamlanması 6 ay kadar sürdü ve 16 Ekim 1967'de hizmete sunuldu.

1999'da, mevcut bina, yerleşke ve tesislerin NATO'nun ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığı görülmüştü. Aygün Alüminyum “Yeni NATO Karargâhı” Projesi'ne 2006 yılında başladı ve 2017 Haziran ayında proje tamamlandı. Taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, tüm çalışmalar şu an yeni yerleşkede sürdürülmektedir.

İngiltere'den Rusya'ya; Azerbaycan'dan Belçika'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde sayısız birçok büyük ve prestijli projelere imza atan Aygün Alüminyum, farklı sektörlerden birçok uluslararası ödüle sahip.

Yeni NATO Genel Merkezi projesindeki başarısıyla, adından bir kez daha söz ettiren Aygün Alüminyum bugün, uluslararası arenada önemli bir marka olarak tanınıyor. 2002 yılında Rusya merkez ofis ve fabrikasıyla, 2010 yılından itibaren Belçika Brüksel ofisi ve şantiyesiyle ve 2015 yılından itibaren İngiltere Londra ofis ve şantiyeleriyle dünyanın farklı lokasyonlarında hizmet vermeye devam ediyor.