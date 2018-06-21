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Ayıyla beraber uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde ayının saldırısına uğrayan bir kişi dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü.

Ayıyla beraber uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti

21 Haziran 2018 17:10
Ayıyla beraber uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için arkadaşlarıyla beraber köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu (40) ayının saldırısına uğradı. Ayıyla boğuştuğu anda dengesini kaybeden Tosunoğlu, ayı ile birlikte kayalıklardan aşağı düştü. 

Yunus Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şahıs helikopterle bölgeden alınarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. 

Olayı gören Yunus Tosunoğlu’nun arkadaşları, “Hayvanları görmeye gitmiştik 5 arkadaş, hem de piknik yapacaktık. Hayvanları çıkarmaya gitti Yunus. Bir anda ayı saldırmaya başladı. Sonra ayı ile beraber kayalıklardan aşağıya düştü” dedi. 

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.  

Özge Bozo
 

Etiketler: ayı, uçurum

 

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