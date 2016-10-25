Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka öncesi Fenerbahçe'nin mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maç olduğunu bildiklerini belirterek, bu durumun maçın ilk 30 dakikalık bölümüne etki ettiğini ifade etti.

Oyun stratejilerini bunun üstüne kurduklarını kaydeden Kocaman, “Fenerbahçe oyunu bizim tarafımıza yıkmaya çalışacaktı. Maç tamamen böyle başladı. Bizim de buna karşı yapmamızın gereken şey onları bu süreçte kalelerine itecek durumu oluşlturmaktı. Aslında penaltıya kadar bu düşünce etrafında gelişti. Oyundaki ritmi yakalamaya başladığımız, Fenerbahçe’nin özellikle istekli halinin hızını düşürmeye başladığımız anlarda gelen penaltı golünden sonra dengeler bir anda değişti. O andan itibaren biraz şok olmamıza rağmen sonra toparlamaya başladık ama ilk yarı etkili hale getiremedik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle beraber kontrolü tamamen ele aldık. Fenerbahçe’yi kendi sahasına doğru ittik. Ancak çok doğru oynarken ceza sahasına girişler ve girişler konusunda çok becerikli olduğumuz söyleyemem. Fenerbahçe gibi bir takımı kendi sahasına hapsederek oynayabilmek kolay değil. Bir tane korner pozisyonu dışında pozisyon vermeden de oynamak kolay değil. Maça damga vuran en önemli şey verilen penaltılarla verilmeyen penaltılar arasındaydı. maçın ritmini gidişatını son derece değiştirdiğini düşünüyorum" dedi.

“Adımın Fenerbahçe ile anılması çok anormal bir şey değil”

Kocaman, bir basın mensubunun, "İstemesiniz de en ufak bir kötü gidişatta Fenerbahçe ile adınız anılıyor? Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde ben olmam' diye ifadeniz var mı?" şeklinde sorusuna, "Böyle bir ifadem yok. Böyle bir ifade kullanılmaz. Kullanılacak bir ifade değil. Bana pek uygun bir ifade değil. Olayları mümkün olduğu kadar akıl çerçevesi içerisinde değerlendirmeye çalışıyorum duygularımı işin içine katmadan. Adımın anılması çok anormal de bir şey değil. Doğal bir süreç fazla da bir şey söylemeyeyim" şeklinde yanıtladı.

Selman Ayas - Mustafa Beşer