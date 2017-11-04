Aykut Kocaman istifa etti mi? Aykut Kocaman Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere biten Osmanlıspor maçından sonra istifa sinyalini veren bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin teknik adamı Aykut Kocaman, "Geçen haftaki sıkıntılı maçtan sonra bugün hiç olmazsa derdimize çağrı olur amacıyla çıktık ancak geçen haftaki maçın skor olarak benzerini yaşadık. 11. hafta, 16 puan Fenerbahçe için çok katlanılır, kabul edilebilir bir durum değil. Son derece ciddi bir başarısızlık. Ortada bir başarı varsa, bu herkesindir, başarısızlık varsa bu da aynı şekilde herkesindir. Herkesin derken, payın büyüğünü başta kendi adıma sonra futbolcular adına çıkarmakta fayda var gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

"BUNU ÇEVİRMENİN MÜMKÜNATI YOK"

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Kocaman, "Belki bu seviyedeki takımların ve oyuncuların 3-4 yılda yapabilecekleri maçın sonucunu etkileyen vahim hata toplamını, hemen hemen 13 haftaya sığdırdık. Bu kadar bireysel hatayı kaldırma lüksü yok. Bunu bir şekilde çevirmenin de pek mümkünatı yok. Durumun faturası bana ait, ben de gerekeni yapacağım. Bu kontrol edilebilir ve kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla kendi adıma yapmam gerekeni yapacağım" açıklamasında bulundu.

Kocaman, "Doğru olan şey, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek" dedi.

TAKIMDAN AYRI İSTANBUL’A DÖNECEK

1-1 biten Osmanlıspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli maç arası nedeniyle önceden planlanmış aile ziyareti nedeniyle takımdan ayrı olarak İstanbul’a dönecek.

Sarı-lacivertli takım 2 günlük iznin ardından salı günü saat 16.00’da antrenman yapacak.

Fenerbahçe'de sakatların durumu

Fenerbahçe'de iki isim bu akşam oynanan Osmanlıspor maçına sakatlıkları yüzünden dahil olamadı.

Fenerbhaçe'de sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Kulak kristallerinin yerinden oynaması sebebiyle bir süredir tedavi gören Skertel, baş dönmesi devam ettiği için takımla Ankara’ya, Osmanlıspor maçına gelemedi. Mehmet Topal ise son antrenmanda yaptığı bir ters hareket sonrası dizinde şiddetli ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bırakmıştı. Topal'ın dizinde zorlanmaya bağlı ödem olduğu tespit edildi ve tecrübeli oyuncu bu yüzden Osmanlıspor maç kadrosunda yer alamadı.

Mehmet Ekici ise tedavinin son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta içi takımla çalışmalara başlayacak. Fernandao’nun da sağ alt arka adalesinde ödem var ve tedavisi sürüyor. Fernandao’nun hafta içi takıma dönmesi bekleniyor.