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Aykut Kocaman: 'Kazanma alışkanlığı açısından önemliydi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor karşısında alınan galibiyet ve geçilen tur sonrasında yaptığı açıklamada, "İlk maçın avantajıyla sahaya çıktık. Bu galibiyet, kazanma alışkanlığı açısından önemliydi" dedi.

Aykut Kocaman: Kazanma alışkanlığı açısından önemliydi

16 Ocak 2018 23:31
Aykut Kocaman: 'Kazanma alışkanlığı açısından önemliydi' - Tıkla İzle

İstanbulspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda tutuk kaldıklarını ancak ikinci yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını söyleyen Kocaman, "İlk maçtaki skor avantajını kullanmak istedik. Bunu başardık. İstanbulspor ilk maçta çetin ceviz olduğunu göstermişti. İlk yarıda organize oynadılar. Çıkış planlarını engelleyemedik. İkinci yarı yapmamız gereken tek şey vardı, onu da gerçekleştirdik. Topun bizde kalması süresini uzatmamız ve rakibi oyundan düşürmemiz gerekiyordu, onu da başardık. Son dakikalarda gelen gol moral verecek durum oluşturdu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" dedi.

"Fikstürü değiştirme durumunuz yok"

Süper Lig'in ikinci yarısında oldukça zorlu bir fikstürle sezona başlayacaklarını söyleyen Kocaman, "Bu saatten sonra fikstürü değiştirme şansımız yok. Ciddiyet ve istek bakımından biraz daha üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçta sakatlanan Yiğithan'ın durumuyla ilgili net bir bilgileri olmadığını da sözlerine ekleyen Kocaman, "Yiğithan'da kas sorunu var. Sakatlığından dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şansızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş
 

 

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