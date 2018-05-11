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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başında olduğu takımlarda Akhisarspor’a karşı galip gelemiyor. Kocaman, son iki sezonda Akhisar’a karşı oynadığı 5 maçta gülen taraf olamadı.

Aykut Kocamanın Akhisar kabusu

11 Mayıs 2018 12:00

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Bu maçla birlikte Akhisarspor, bu sezon Fenerbahçe ile karşılaştığı 3 maçta da rakibini mağlup etti. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın başında olduğu takımlarda Akhisarspor’a karşı galip gelemiyor. Geçtiğimiz sezon Konyaspor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam, deplasmanda Akhisarspor’a 1-0 ve evinde 3-0 mağlup olmuştu. Şu anda Fenerbahçe’yi çalıştıran Kocaman’ın geçtiğimiz sezon Akhisarspor’a karşı olan kabusu, bu sezonda sarı-lacivertlilerde sürüyor. 

Aykut Kocaman, bu sezon Süper Lig’de yeşil-siyahlılara karşı deplasmanda oynadığı maçta 1-0 ve evinde 3-2 mağlup olurken Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde de 3-2 mağlup olup kupayı Akhisarspor’a kaptırdı. 

Ozan Buğra Koşar

Etiketler: aykut kocaman, fenerbahçe

 

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