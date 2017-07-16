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Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe hazırlık maçlarında kayıp

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Aykut Kocaman'ın görevde olduğu 2010-2013 yılları arasında da sarı-lacivertliler, hazırlık dönemlerinde benzer bir performans ortaya koymuştu.

Aykut Kocamanlı Fenerbahçe hazırlık maçlarında kayıp

16 Temmuz 2017 13:13

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan ve ardından 2. etap çalışmalarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe, oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Düzce'de kampın son gününde Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Lozan'daki kampta da beklenen sonuçları alamadı. Alpler Futbol Festivali Turnuvası'nda boy gösteren Sarı Kanaryalar, ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 2-1, ardından da ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. Turnuva kapsamında 2 maça daha çıkacak olan Fenerbahçe, yarın İspanya'nın Athletic Bilbao ekibiyle, 19 Temmuz Çarşamba günü ise Fransa'nın Monaco takımıyla karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de daha önce çalıştığı 3 yılda da sarı-lacivertli takım, hazırlık karşılaşmalarında benzer bir performansa imza atmıştı.

Hazırlık maçları kötü, lig başlangıcı iyi

2010-2013 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlara imza atamadı. Ancak Kocaman'ın yönettiği Fenerbahçe, bu 3 sezonda lige 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. 2010 yılında oynadığı hazırlık maçlarında Alkmaar'a 2-0, Köln'e de 5-2 mağlup olan Fenerbahçe, yalnızca Genk karşısında 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler o sezon lige 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlamıştı. Bir sonraki sezon, 3 Temmuz süreci nedeniyle lig geç başlamıştı. Fenerbahçe, bir önceki sezona göre hazırlık maçlarında daha iyi sonuçlara imza attı. Twente'ye 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler, Standard Liege'i 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı Kanaryalar, Sakaryaspor'u da 3-0'la geçti Bu tarihten sonra ligin eylül ayının ortasında başlayacağına karar verilmesiyle birlikte Fenerbahçe 3 hazırlık maçı daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Nürnberg'i 2-1, Palermo'yu 3-2 ve Werder Bremen'i de 1-0 yendi. Fenerbahçe sezona da 1-0'lık Orduspor galibiyetiyle başladı.

2012-2013'te bütün maçlar berabere bitti

Fenerbahçe'deki son sezonunda özelikle savunma futbolu oynattığı için eleştirilen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başardı. Ancak sezon öncesi hazırlık maçlarında ise yine bekleneni veremedi. MTK Budapeşte ile 1-1 berabere kalarak hazırlık maçlarına başlayan Fenerbahçe ardından Newcastle ile 1-1 ve Dinamo Tiflis ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Wisla Krakow'la oynadığı son hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı-lacivertliler lige de Elazığspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak başladı. 

Bozhan Memiş
 


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