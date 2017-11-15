Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • Ayla filminde anlatılan hikayesi ile Türkiye'nin sevgisini kazanan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nden kötü haber

Ayla filminde anlatılan hikayesi ile Türkiye'nin sevgisini kazanan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nden kötü haber

Ayla filminde anlatılan hikayesi ile herkesi duygulandıran Kore Gazisi emekli astsubay Süleyman Dilbirliği'nin sağlık durumu hakkında yoğun bakımda tutulduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nin Başhekimi Doç. Doktor Hasan Kayabaşı bir açıklama yaptı. Kayabaşı,” Sağlık durumu halen ciddiyetini korumakta. Mevcut imkanlar açısından, ilgili uzmanlar tarafından bütün tedavisi düzenli olarak yapılmakta ve takibi yapılmaktadır. İyileşmesini ümit ediyoruz” dedi.

Ayla filminde anlatılan hikayesi ile Türkiyenin sevgisini kazanan Astsubay Süleyman Dilbirliğinden kötü haber

15 Kasım 2017 13:33
Astsubay Süleyman Dilbirliği'nden kötü haber - Tıkla İzle

Türkiye'den Kore'ye 1950 yılında giden askerler arasında olan ve küçük bir kız çoğununa savaş sırasında hem anne hem baba olan Süleyman Dilbirliği'nin hikayesini anlattığı Ayla filmi izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmde anlatılan hikaye ile hafızalara kazınan Astsubay Süleyman Dilbirliği'den kötü haber geldi. Türkiye'nin sevgisini kazanan Dilbirliği, solunum yetmezliği nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Bugün de hastanenin Başhekimi, Kore Gazisi Dilbirliği'nin durumu hakkında Doç. Dr. Hasan Kayabaşı bir açıklama yaptı.

Başhekim Doç. Doktor Hasan Kayabaşı,”Süleyman bey ilk olarak hastanemize 9'uncu ayın sonlarında üroloji kliniğine skrotal apse şikayetiyle başvurarak yatırılmıştı. Tedavisi düzenlenmişti yaklaşık 15 günlük yatış sürecinden sonra tamamen şifa ile taburcu edildi. Bundan sonra tekrarlayan yaklaşık bir hafta öncede bize tekrar apsenin tekrarlaması ve bilinç problemiyle başvurmuştu. Üroloji kliniğinde tekrar tedavisine başladık. 2 gün süren tedavinin sonucunda solunum sıkıntısının gelişmesi üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım ünitemizde önceki günde solunum patentinin daha bozulması üzerine mekanik ventilasyona bağlanarak tedavi süreci devam etmekte” şeklinde konuştu.

“ Sağlık durumu ciddiyetini korumakta”

“Sağlık durumu ciddiyetini korumakta“ diyen Doç. Dr. Kayabaşı,”Tabi bizim için önemli bir şahsiyet. Ancak şunu bildirmek istiyorum ki üzülerek, sağlık durumu halen ciddiyetini korumakta. Mevcut imkanlar açısından, ilgili uzmanlar tarafından bütün tedavisi düzenli olarak yapılmakta ve takibi yapılmaktadır. İyileşmesini ümit ediyoruz. Toparlanmasını ümit ediyoruz ve bu yönde gerekli her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz ancak halen sağlık durumu ciddiyetini korumakta. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız tarafından da bire bir takip edilmekte” dedi.
 

Mustafa Esen - Metin Başar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç