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Aylardır havalimanında kalan basketbolcuya yardım talebi yağıyor

ABD’ye gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda aylardır çalışanların yardımıyla hayatını sürdüren basketbolcu Mehmet Şanlı, yaşadığı dramın duyulmasının ardından, kendisine yardım etmek isteyenlerin yardımlarını kabul etmiyor. TAV santralini arayan birçok vatandaş Mehmet Şanlı’ya yardım etmek istiyor.

Aylardır havalimanında kalan basketbolcuya yardım talebi yağıyor

30 Mart 2018 11:07
Aylardır havalimanında kalan basketbolcuya yardım talebi yağıyor - Tıkla İzle

ABD’ye gitmek için havalimanında kaldığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, kendisine yardım etmek isteyenlerin yardımlarını kabul etmeyen basketbolcu Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı’nda kalmaya devam ediyor. Atatürk Havalimanı’nda yaşadığı dramın duyulmasının ardından, harekete geçen Atatürk Havalimanı otoriteleri Şanlı’ya yardım etmek istedi. Şanlı, kendisine yapılan yardım tekliflerini kabul etmedi. Ailesi veya yakınları ile temas kurmaya çalışan Atatürk Havalimanı yetkilileri, babasının Mehmet Şanlı’ya sahip çıkmaması üzerine yakınlarını bulmaya çalışıyor.

Havalimanında kalmaya devam ediyor

ABD’ye gitmek için Atatürk Havalimanında bekleyen Basketbolcu Mehmet Şanlı, havalimanında kalmaya devam ediyor. Kendisini hastaneye götürmek isteyen Atatürk Havalimanı yetkililerinin teklifini kabul etmeyen Şanlı, havalimanında kalmaya devam ediyor. Cekin kontuaralarında geceyi geçiren Şanlı’ya havalimanı çalışanları yardım ediyor.

Yardım etmek isteyenler TAV Santralini aradı

Yaşadığı dramın haber yapılmasının ardından, Türkiye’nin her yerinden duyarlı vatandaşlar TAV Santralini arayarak Mehmet Şanlı’ya yardım etmek istediklerini söyledi. Yardım yapmak için hesap numarası isteyen birçok yardımsever, Şanlı’ya nasıl yardım edebileceğini öğrenmeye çalıştı. Mehmet Şanlı’nın yaşadığı dramın duyulmasının ardından, Atatürk Havalimanına gelen Fenerbahçe yetkililerinin yardım taleplerini kabul etmedi. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Mehmet Şanlı’ya her türlü yardımı yapacaklarını açıkladı.  

 

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