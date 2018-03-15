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Aylardır iş arayan genç E-Devlete girdiğinde hayatının şokunu yaşadı

İzmir Bornova’da iki yıldır iş arayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, e-devlete girdiğinde adına açılan şirket üzerinden 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrendi.

Aylardır iş arayan genç E-Devlete girdiğinde hayatının şokunu yaşadı

15 Mart 2018 09:25
İşsiz genç, adına açılan şirketten icralık oldu - Tıkla İzle

Genç adam, “İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum" dedi. İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, 5 yıl önce askerden döndü ve ardından mide ameliyatı geçirdi. Rahatsızlığı sebebiyle ağır işlerde çalışamadığını ve iki yıldır kendisine uygun bir iş aradığını belirten Akıl, bir hafta önce e-devlet sistemine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. 37 bin liralık icra borcu sebebiyle kendisine dava açıldığını gören genç adam, soluğu adliyede aldı. Adına açılan şirketin karşılıksız çek sebebiyle 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrenen Akıl, konuyla ilgili hukuki süreç başlattı. 

"Karşılıksız çekteki imza bana ait değil"

Sık sık e-devlet sistemine baktığını kaydeden Akıl, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "E-devlet sistemine girdiğimde, adıma açılmış icra takibi gördüm ve hemen adliyeye gittim. Dosyaya baktığımda, adıma şirket açıldığını ve icralık olduğumu öğrendim. Ne şirketi açanlarla herhangi bir diyalogum var, ne de benim adıma verilen çeki biliyorum. Karşılıksız çekteki imza bana ait değil. Bu sebeple itirazda bulundum. Hem bankadan, hem de adıma şirket açanlardan da şikayetçi oldum. Bana mahkemeden tebligat gelmedi ama ben sık sık e-devlet sistemine girdiğim için bu olayı erken öğrenmiş oldum. Avukatım, eğer geç fark etseydim itiraz hakkımın bulunmayacağını ve parayı mecburen ödememin gerekeceğini söyledi. Üzerimde mal varlığı yok, sigortam yok. O zaman da cezaevine girmem gerekebilirdi. Şimdi mahkemenin kararını bekliyorum. Olay aslında çok trajikomik. İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum. Depresyona girdim. Geceleri uyuyamıyorum."  

Ceren Atmaca - Halil Karahan

Etiketler: İşsiz genç, İzmir

 

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