Aylık konut satışı 100 binin üzerinde

Türkiye genelinde Ağustos ayında 105 bin 154 adet konut satışı gerçekleştiğini belirten Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Ağustos ayı konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 12,5 oranında bir azalış gözlendiğini söyledi. Nisan ayı itibariyle de 120 bin bandına çıkan konut satışlarında bir miktar düşüş olduğunu kaydeden Elmas, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Konut kredi faiz oranlarının yüzde 2,5-3 seviyelerine yükselmesi ipotekli satışları düşürdü. Ayrıca tatil sezonuna 9 günlük bayram tatilinin de eklenmesiyle Ağustos ayında işlem yapılan gün sayısı neredeyse yarıya düşmüştür. O yüzden rakamların bu seviyede olması normal. Vatandaşlarımızın 31 Ekim'e kadar sürecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde başlatılan ve KONUTDER'in de desteklediği 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyasına çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğini görüyoruz. Eylül ve Ekim ayında çok daha yüksek oranda konut satışı gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Böyle bir dönemde hükümetimizin desteği ve döviz kurundaki yükselişi ve maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmayan gayrimenkul firmalarının gayretiyle yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat, 10 yıl vade ve bankasız kefilsiz 0.98 vade farkı, büyük bir fırsat. Vatandaşlarımıza bu yılın son fırsatını çok iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Konut alanlar her zaman kazançlı çıkmıştır. Bu kampanyadan alanlar kat be kat kazançlı çıkacak.”

“Konut kredi faiz oranları alıcıyı peşin ve senetli alıma yönlendiriyor”

İpotekli satışlarda 12 bin 743 adet konut satışı ile 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 67,1 oranında azalış yaşandığını belirten Elmas, “İpotekli konut satışlarındaki düşüşün en büyük sebebi konut kredi faiz oranlarının aylık yüzde 2,5 hatta yüzde 3 sınırına ulaşmış olması. Bu yüksek faiz ortamında 2017 yılının ilk 8 ayındaki konut satış rakamını bu yılın ilk 8 ayında da yakaladık, bu rakamlara ulaşmamızda yaptığımız kampanyaların etkisi çok büyük. Bu süreçte konut üreticileri olarak bizler kendi yaptığımız kampanyalarla nasıl özveride bulunuyorsak bankalar da özveride bulunmalı” diye konuştu.

“Yabancıya satışta rekor üstüne rekor kırıyoruz”

“Yabancıya konut satışında ise gayrimenkul sektörü olarak her ay yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz” diyen Elmas, Ağustos ayı konut satışının 2017 yılı Ağustos ayına göre yüzde 129,6 oranında artış ile 3 bin 866 adet olarak gerçekleştiğini kaydederek, “Sene sonunda yabancıya konut satışında yüzde 50 artış ile 6 milyar dolarlık satış rakamını yakalayabiliriz. Ayrıca yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyordu. Bugün açıklanan yeni düzenlemeyle bu rakam 250 bin dolara indi. Bu hem ülkemize hem de gayrimenkul sektörüne muazzam bir döviz girdisi sağlayacaktır. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize bu düzenleme için şükranlarımızı sunarız. Bu vesileyle, sektörümüzü daha ileriye götürecek diğer düzenlemeleri heyecanla beklediğimizi ifade etmek isteriz. Sürekli dile getirdiğimiz Eximbank imkânlarından sektörün faydalanması yabancıya yönelik satışları daha da artıracaktır” dedi.