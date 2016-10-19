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Ayrılmak isteyen sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanığa 22 yıl hapis

Kayseri'de ayrılmak isteyen 17 yaşındaki sevgilisini okul çıkışı takip ederek, ay çiçeği tarlasına götüren, ellerini kemerle bağladıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 20 yaşındaki sanığa 22 yıl hapis cezası verildi. Sanık, "Biz evlenecektik. Ben içeride intihar ederim. Yemin ederim ben birşey yapmadım" diye ağlarken, sanığın yakınları da karar sonrası sinir krizi geçirdi.


19 Ekim 2016 12:59

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kayseri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanık A.B. (20) ile mağdurenin annesi Ö.D. ve avukatlar hazır bulunurken, 17 yaşındaki mağdure İ.D. duruşmaya katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Sanık A.B., mahkemede sorgu ve savunmasında "Biz 2 yıldır sevgiliydik. Evlenme kararı aldık. O bize geliyor, ben onlara gidiyordum. Huzurunuzda bu suçtan bulunmaktan utanıyorum. İşim olmadığı ve askerliğimi yapmadığım için evlenmemize izin vermediler. Gönül rızası ile yaptık, cinsel ilişki yaşanmadı. Evlenmemize izin versinler diye, ciddi olduğumuzu anlasınlar diye bu olayları anlattık. Çok pişmanım. Bir ay sonra askere gideceğim, ailemi mağdur edecek bir şey yapar mıyım? Beraatımı istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede yer alan iddiaya göre, olay şöyle yaşandı:
"13 Temmuz 2016'da saat 12.15 sıralarında ayrılmak isteyen kız arkadaşı İ.D.'yi okul çıkışı takip eden A.B., iddiaya göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi Denizler Sokak'ta bulunan ay çiçeği tarlasına geldiği sırada genç kızı tarlaya doğru götürdü. Mağdurenin 'bana yardım edin' diye bağırması sonrası kızın elini kemerle bağladığı iddia edilen A.B., bir süre tarlada kızı sürükledi. Kızın ve kendisinin elbiselerini çıkaran A.B., ayçiçeği tarlasında kıza cinsel istismarda bulundu. İ.D. olay sonrası A.B.'den şikayetçi oldu."

Mağdure İ.D.'nin annesi Ö.D. ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçundan 16 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezası verdi. Sanık karara tepki göstererek, "Kendimi içeride intihar ederim, yemin ederim suçsuzum, evlenmek için bunları yaptık" diye bağırdı. Sanık yakınları da karar sonrası adliye koridorlarında sinir krizleri geçirdi. 

Şeref Kahraman


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