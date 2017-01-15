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Ayşe Begüm Onbaşı ilk kez Türk seyircisiyle buluştu

Geçtiğimiz sene Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarının sahne aldığı Spor Toto All-Star 2017’de ilk kez Türk seyircisiyle buluştu.

Ayşe Begüm Onbaşı ilk kez Türk seyircisiyle buluştu

15 Ocak 2017 18:46

Türk basketbolunun yıldızlarını buluşturan, Spor Toto All-Star 2017 unutulmaz gösterileri seyircilerle buluşturdu. Ülkemize tarihinde ilk kez Aerobik Dünya Şampiyonluğu kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı, All-Star’da Türk izleyicilerle ilk kez buluştu. İspanyol BMX yıldızı Viki Gomez de parkenin üzerinde bisikleti ile yaptığı gösteri ile tribünde yer alan basketbol severlerden tam puan aldı.

Yıldızlar Tribünde
Basketbolun en iyileri sahada buluşurken, ülkemize uluslararası arenada temsil eden sporcular da tribünde yerlerini aldı. Beş kez Supersport Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Dünya Dağ Koşusu üçüncüsü Ahmet Arslan yıldızlara destek vermek için karşılaşmayı tribünden izledi. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan da tribünde yerini aldı.

Etiketler: Ayşe Begüm Onbaşı


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