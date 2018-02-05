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Ayşe Cora: 'Belarus karşısında kazanmak istiyoruz'

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın başarılı isimlerinden Ayşe Cora, Belarus maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu maça iyi hazırlanarak deplasmanda kazanmak istiyoruz” dedi.

Ayşe Cora: Belarus karşısında kazanmak istiyoruz

05 Şubat 2018 14:45
Ayşe Cora: 'Belarus karşısında kazanmak istiyoruz' - Tıkla İzle

Belarus ve Estonya ile oynanacak olan Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başarılı oyuncu Ayşe Cora, Belarus maçını kazanabileceklerini söyledi. Gruptaki en güçlü rakiple karşılaşacaklarının altını çizen Cora, “Belarus, gruptaki en güçlü rakiplerimizden birisi. Bu maç için deplasmana gideceğiz. 2. kez toplanıyoruz ve herkes hazır şekilde geldi buraya. Sezon içinde herkes antrenmanlı ve maçlarda iyi süreler buluyor. Bu maç kolay geçmeyecektir, çünkü iyi bir takımla oynayacağız. Biz de basketbol sistemimizi ortaya koyarak iyi bir galibiyet alabiliriz” diye konuştu.

“Avrupa’da önemli başarılara imza attık”

Türkiye’de kadın basketbolunun son 10 senede çok büyü bir yükseliş yaşadığını söyleyen Cora, “Türkiye, kadın basketbolda son 10 yılda büyük bir yükseliş yaşadı. Biz de yeni jenerasyon olarak bunu sürdürmek istiyoruz. Euroleague ve Eurocup’ta önemli başarılara imza attık, iyi işler yapmaya da devam ediyoruz. Kulüp takımı da olsak Avrupa’da Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bunun avantajını aynı şekilde milli takıma da yansıtarak iyi sonuçlar almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

 

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