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Aytemiz Alanyaspor Tzavellas’ı renklerine bağladı

Aytemiz Alanyaspor son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Giorgios Tzavellas'ı transfer etti.

Aytemiz Alanyaspor Tzavellası renklerine bağladı

21 Ocak 2017 18:44

Tzavellas, kendisini 2,5 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde attı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Giorgios Tzavellas'ın takıma güç katacağına inandığını söyledi. Ara transfer döneminde 4'üncü imzayı attırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisine çok sayıda teklif olmasına rağmen bizi tercih etti. Tzavellas'ın Alanyaspor'da başarılara imza atacağına inanıyorum. Transferde emeği geçen menajer Cenk Yazıcı'ya da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

“Burada da başarılı olmak için çalışacağım”

İyi ve hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Giorgios Tzavellas ise, "Beni çok sıcak karşıladılar. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak için çalışacağım" dedi.

Son 4 sezondur PAOK'ta forma giyen Tzavellas, daha önce Monaco, Frankfurt ve Panionios'da da forma giydi. PAOK formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi ve 19 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan tecrübeli stoper, Yunanistan'ın milli formasını da 18 kez terletti. 

Erdal Anak

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, transfer, Tzavellas


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