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Ayvalık'ta yaşanan sel faciasının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece yaşanan sel felaketinin bilançosu bugün ortaya çıktı. Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ayvalıkta yaşanan sel faciasının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı
Ayvalık'ta yaşanan sel faciasının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı - Foto Galeri

29 Kasım 2016 12:26
Ayvalık'ta yaşanan sel faciasının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı - Tıkla İzle

Gece saat 03.00 sıralarında Ayvalık'ta etkili olan yağış sel baskınlarına neden oldu. Selin bilançosu sabah saatleriyle birlikte gün yüzüne çıktı. Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve sel felaketinde can kaybı olmadığını ifade etti. Sabahın ilk ışıkları ile Karayolları ekipleri İzmir Çanakkale Karayolunda çalışmalara başladı. Yol kısa sürede önce tek şerit, daha sonra ise iki şerit olarak trafiğe açıldı. Sel en çok Ayvalık Tellikavak ve Sarımsaklı mevkinde zarara neden oldu. Bir çok vatandaş halen mahsur kaldıkları evlerinden kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden çamur ve su tahliyesi çalışması yaparken bölgede yağışın tekrar başlaması ise tedirginliğe neden oldu.

Emrah Elmas - Suat Salgın

Etiketler: ayvalık sel, ayvalık sel felaketi


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