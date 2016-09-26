Azerbaycan’da anayasanın 23 maddesine değişiklik yapılması ve anayasaya 6 yeni maddenin eklenmesi için gerçekleştirilen referandum kapsamında Türkiye’de yaşayan Azeri vatandaşlar, Azerbaycan Başkonsolosluğu’nda oylarını kullanmaya başladı. Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi’nden (MSK) yapılan açıklamada, referandumun saat 08.00 itibarıyla resmen başladığı belirtildi. Yaklaşık 5 milyon 260 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, Bakü ve diğer illerde kurulan 5 bin 627 sandıkta oy kullanılıyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları için 38 noktada seçim merkezleri kuruldu. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen Azeri vatandaşlar pasaportlarıyla, seyahat ya da başka nedenlerden dolayı “oy kullanabilir” belgesi alanlar da konsoloslukta oylarını kullanmaya başladı. Ülkede kayıtlı 956 Azeri vatandaşın katıldığı referandum nedeniyle konsoloslukta yoğunluk meydana geldi.

“VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK. İNŞALLAH VATANA VE MİLLETE HAYIRLI OLUR"

Oylama işlemine katılan Azeri vatandaşı Emin Garayev, “Devlet hakkında sorular soruldu, umarım iyi ve şeffaf olur. Tam olarak Cumhurbaşkanlığının uzatılması veya aynı mı olsun ve konsolosluklar hakkında sorular soruldu. Ben genel olarak bu tür sorulara pozitif cevap verdik. Ben de bundan başka bir çıkış yolu olmadığını düşünüyorum” dedi.

Başka bir Azeri vatandaşı Ruhin Viryan da, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatana ve millete hayırlı olur” ifadelerini kullandı. Hüseyin Kurbanov da, “Konsolosluğa oy hakkımızı kullanmak için geldik. 29 Martta bir değişiklik yapılması düşünülüyordu. Kendi görüşme göre evet veya hayır dedim. Değişilmesini istediğim maddelere de evet dedim” şeklinde konuştu. Nica Zulfular ise, “Olmasını istemediğim hususlar vardı, onlar olmazsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Pasaportumu unuttuğum için oy kullanamadım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisiyle halkın oyuna sunulan anayasa değişikliğiyle, Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkartılması, cumhurbaşkanı seçilme yaşındaki "en az 35 yaş" kısıtlamasının kaldırılması, cumhurbaşkanına erken cumhurbaşkanlığı seçimi ilan etme yetkisinin verilmesi öngörülüyor. Değişiklikler arasında "cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamlarının da oluşturulması bulunuyor. Bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, dokunulmazlık hakkına sahip olacak. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri birinci yardımcısına geçecek.

Değişikliklerle, anayasanın Mülkiyet Hukuku bölümüne, "özel mülkiyet sosyal sorumluluk gerektirir" ve "sosyal adalet ve toprakların verimli kullanılması amacıyla toprak mülkiyeti hukuku kanunla kısıtlanabilir" maddeleri eklenecek.