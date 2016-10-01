Geçmişten günümüze çok güçlü bağları bulunan Türk ve Azerbaycan halklarının ortak noktalarının biri de yemekleri. Tarihi, kültürü ve turizmiyle köklü bir geçmişi bulunan Azerbaycan'ı tanımak için mutfağının da bilinmesi önemli. İstanbul Swissotel The Bosphorus'da düzenlenen yemek etkinliğinde Azerbaycanlı şeflerin hazırladığı özel menüler, turizm profesyonellerine tanıtıldı ve tattırıldı. Yemekleri tadan misafirler, yemekleri çok beğendiklerini ve bizim mutfağa benzer olduklarını dile getirdi. İki kardeş ülkenin turizmde daha etkin ilişkiler içinde olması gerektiği vurgulandı.

Azerbaycan Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü Nurlana Çakmak, Azerbaycan’ı sadece petrol ve gaz kaynaklarıyla değil, aynı zamanda tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve zengin gastronomisiyle de tanıtmak istediklerini söyledi. Çakmak, ''Bu sene Şubat ayından itibaren, Azerbaycan Kültür Turizm Bakanlığı'nın Temsilciliği olarak faaliyetteyiz. 'Sen de Azerbaycan'ı Gör' diyerek yola çıktık. Başlangıçtan itibaren birçok etkinlik yapmaktayız. Şuana kadar yazılı ver görsel basını aktif kullanarak, okunurluk seviyesi yüksek olan basın organlarında Azerbaycan'ı tanıttık. Zengin bir tarihe sahip olan ülkemizin, kültürünün bir kısmı olarak yemeklerimizin önemini vurgulamak ve Türkiye'ye tanıtmak için ' Gardaş Sofrası' dediğimiz bir etkinlik hazırladık. Kültürümüzün önemli bir parçası olan yemeklerimizi tanıttık. Türk kardeşlerimizi bu lezzetlerin çok daha fazlasını ve güzel Azerbaycan’ımızı yaşamaları için davet ediyoruz” dedi.

''Mutfağımız benzer''

“Gardaş Sofrası”nı kurmak için özel olarak İstanbul’a gelen Azerbaycan Aşçılar Federasyonu Üyesi Şef Jeyran Asgarova, ''Dört ayrı gruba yemeklerimizi hazırlayarak sunduk. Burada, Azerbaycan mutfağının çok küçük bir kısmını sunduk. Et ve balık yemekleri, tatlılarımızı, pilavlarımızı tanıtmaya çalıştık. En ünlü yemek ve tatlılarımız getirdik. Yöresel Azerbaycan mutfağını takdim ettik. Türk mutfağı ve Azerbaycan mutfağı benzerlik gösteriyor. Erzakların listesini verirken hangisi burada yok, biz onu Azerbaycan'dan getirelim diye konuştuk. Çoğu erzak burada vardı. Biz kardeş milletiz. Bu nedenle bizim mutfağımız çok benzer. Türk kardeşlerimizi Azerbaycan'a davet ediyoruz'' diye konuştu.

Yemeğe katılan turizmcilerden Burcu İlhan ise ''Çok güzel bir yemekti. Yemeğin amacı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizmi geliştirmek. Ortak kültür ve ortak yemeklerimiz var. Bu yemekte bulunmaktan çok büyük mutluluk duydu. Azerbaycan'ın birçok yerinde bulundum. Türk vatandaşlarına sesleniyorum. Azerbaycan'da keyifli vakit geçireceklerini, çok farklı yerlere tanık olacaklarını ve turizme çok faydası olacaklarını düşünüyorum. Burada güzel yemekler tattık. Azerbaycan'ın çok zengin bir mutfağı var. Herkese tavsiye ediyorum'' şeklinde konuştu.

Yemeğe davetli olarak katıldığı belirten seyahat yazarı Tuğçe Yılmaz da, ''Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizi, 'Gardaş Sofrası'nda ağırladılar. Azerbaycanlıların ve Türklerin ortak kültürleri, tarihleri, dilleri ve paylaşımları var. Dil anlamında rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. Ortak bir tarihe sahip olduğumuz için Azerbaycan çok güzel bir ülke. Mutlaka fırsat bulduğunuzda gidip görmenizi öneririz. Özellikle yemekler çok lezzetli. Bizim mutfağımıza çok benziyor. Damak tadımıza çok uygun'' dedi.

"Bu yemek bizler için çok keyifliydi" diyen Cenk Alptekin, ''Aslında kendimizi evimizde hissettik. Azerbaycan mutfağı, bizim kültürümüze ve mutfağımıza çok yakın. Harika lezzetler. Burada gördüğümüz yakınlık çok güzel. Azerbaycan, bütün Türklerin mutlaka gidip görmesi gereken bir kültüre sahip'' ifadelerini kullandı.

