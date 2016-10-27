Bakü’de bulunan Farimont Otel'de düzenlenen resepsiyona Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, üst düzey komutanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konukları Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak ve eşleri karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dış temsilciliklere gönderdiği kutlama mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan ettiğimiz son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 93. kuruluş yıl dönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kast eden işgalcilere karşı başlattığı kurtuluş savaşını tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla, zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ve ülkemize muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Cumhuriyetimizi 2200 yıllık devlet geleneğimizle yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının o günün zor şartları altında elde edilmiş bir kazanımı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, 93 yıldır yoluna çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, bilhassa son dönemdeki atılımlar sayesinde bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almış bir devlettir. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikayla Türkiye bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürüyor. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız bir şekilde bir kez daha teyit etmiştir. Milletimiz yeni işgal girişimlerine karşı da istiklal harbindeki kararlılıkla mücadele edeceğini o gece tüm dünyaya göstermiştir. FETÖ mensubu hainlerin silahlarına göğsünü siper ederek özgürlüğüne, demokrasisine, hükümetine ve devletine sahip çıkan milletimizin azmi Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne hasrettiğimiz 2023 hedeflerine ulaşmak konusundaki en büyük güvencemizdir. Bu büyük devletin ve bu kahraman milletin Cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyuyorum. Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümüne hem bir darbe girişimi, hem bir terör saldırısı, hem de bir işgal teşebbüsü olan böyle bir badireyi atlatmış olarak ulaşmış oluyoruz. Bugün Türkiye 15 Temmuz sabahı olduğundan daha güçlü, daha dirayetli, daha kararlı bir ülkedir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır. Hedeflerimize ulaşmamızın önüne ne terör örgütleri ne de onları kullanan güçler geçemeyecektir. Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi, bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan kahraman milletimize ve bizlere dualarıyla destek olan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov yaptığı konuşmada, tüm Türk halkının bayramını hem Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hem de kendi adına kutlayarak, “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Türk halkının muhteşemliğinin, vatanseverliğinin, aynı zamanda doğruluk ve adalet yolunda daima mücadele etme arzusunun sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Kamil Nadirli