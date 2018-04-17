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Azeri asıllı kadın kaldığı apart dairesinde ölü bulundu

Azeri asıllı bir kadın Denizli’de kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Kadının dövülerek öldürüldüğü iddia edildi.

Azeri asıllı kadın kaldığı apart dairesinde ölü bulundu

17 Nisan 2018 12:46
Azeri asıllı kadın kaldığı apart dairesinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, sabah erken saatlerde Hürriyet Mahallesi 1014 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Uzun süredir apartta yaşadığı belirtilen Azeri asıllı Türkay İsayova isimli kadının sabah erken saatlerde dairesinden kavga sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadını kaldığı dairede hareketsiz görünce durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Türkay İsayova’nın öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerinde polis ve savcılık tarafından inceleme yapıldı. Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kadının ölüm sebebi otopsi sonucu netlik kazanacak 

Olayın ardından polis aparttaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, İsayova’nın birlikte yaşadığı öne sürülen ve ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Kadının darp edildiği öne sürülürken, ölümünün de darbeler sonucu gerçekleştiği iddia edildi. Kadının kim ya da kimler tarafından dövüldüğü ise yapılacak tahkikat sonucu netlik kazanacak. 

Komşular apartta yaşayan kadınların dayak yediğini iddia etti 

Isayova’nın biri 7 yaşlarında erkek diğeri ise henüz yaşına girmemiş bir kız çocuğu sahibi olduğu kaydedildi.
Öte yandan, apartın çevresinde yaşayan mahalle sakinleri ise İsayova isimli kadın ile birlikte apartta kalan diğer kadınların da zaman zaman dövüldüklerini ve apartta kavganın eksik olmadığını öne sürdü.
Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiği bildirildi.
 

 

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