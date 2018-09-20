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Azeri iş adamı İsmailov'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Azeri iş adamı İsmailov'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Azeri iş adamı İsmailov'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Azeri iş adamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İsmailov’u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ve beraberinde ki şoförü yakalanarak, İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Bakırköy Florya'da Azeri işadamı İtimat İsmailov kendi ofisinde başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. İsmailov'u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ve beraberinde bulunan şoförü Beşiktaş'ta bir mekanda yakalandı.

Katil Azeri eski polis şefi

Gözel Damirov'un Azerbaycan'da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. 

Soruları cevapsız bıraktı 

Gözel Damirov ve şoförü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği sırada, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak, polis ekipleri tarafından sorguya alındı. 

Alacak verecek meselesi 

Gözel Damirov'un işadamı İtimat İsmailov'u aralarındaki bir alacak verecek nedeniyle vurduğu iddiaları araştırılıyor.  Gözel Damirov ve beraberinde ki şüphelinin sorguları sürüyor.  

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