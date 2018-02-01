Azez’de Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez’in Suran Beldesi'nde Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi düzenlendi.

Mitingde Suran meclis binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile süslendi. Türkiye’ye olan desteğin gösterildiği mitingde Türkiye lehine sloganlar atılarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek verildi. Mitingekatılan Suran halkı, Türk bayraklarını dalgalandırdı. Suran halkı, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile kendi beldelerinin kurtarıldığını, Afrin ve diğer bölgelerin de kurtarılması gerektiğini ifade ederek, PKK-PYD terör örgütünün yoldan geçen her araçtan ve her vatandaştan para aldığını dile getirdi. Miting sonunda Türkiye için dua edildi.

Suran’da güvenliği, Türk polisinden eğitim alan 6'sı kadın 225 genel polis sağlıyor.