Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında pazar günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Aziz Behich, “Osmanlıspor iyi bir takım. Geçen sene de onu gösterdiler. Bu sene de iyi bir başlangıç yaptılar. Biz kendi taraftarımız önünde oynuyoruz. Biz kendimize bakacağız. Zor maç olacağını biliyoruz. İnşallah maç sonu istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz” şeklinde konuştu.

‘Takımın durumunu nasıl buluyorsun?’ şeklindeki soruyu yanıtlayan Behich, “Biz her hafta daha iyi oluyoruz. Takım olarak daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Hocanın sistemini daha çok uygulamaya çalışıyoruz. Bandırmaspor maçı da sakat oyuncularımız için çok iyi oldu” diye konuştu.

'Önünde oynayan Josua John ve Del Valle maç içinde sürekli değişiyorlar. Bu senin performansını nasıl etkiliyor?' sorusuna ise genç oyuncu, “Bu beni etkilemiyor. Antrenmanlarda da çalışıyoruz. John ve Del Valle çok iyi oyuncu. Takıma çok iyi katkı sağladılar. Antrenmanlarda her gün çalışıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz artık” cevabını verdi.

‘Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun?’ sorusuna ise Aziz, “Ben her hafta kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takıma katkı sağlamam önemli olan. Ben defans oyuncusuyum. Benim için önemli olan gol yemememiz. Pozisyon gereği maçın içinde forvete de gidiyorum. Her hafta kendimi ne kadar geliştirebilirsem inşallah farklı bir Aziz görürsünüz” şeklinde cevap verdi.

