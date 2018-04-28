Aziz Sancar’a Fahri Profesörlük unvanı verildi

Törene Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör’ü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan “Aklıma şöyle bir şeyler geliyor. Sonra fahri profesörlüğün çok da uzun olmayan gerekçesi ile takdim edeceğim. Bu kalbi yüksek tevcihleri kabul buyurdukları için mutluyuz. Sayın Sancar’a böyle unvanı takdim ediyor olmamızdan dolayı hem çok mutluyum hem de çok duygusalım. Öğrencilerime şunu söylemek istiyorum. Aziz Sancar hocamızın çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmaları lütfen bir okuyun. Nasıl büyük bir rehberle karşı karşıya olduğunuzu göreceksiniz. Şunu söyleyeyim evrensel platformda biliyorsunuz hümanizm diye bir sözcük var. Bu insan ile ilgili olmak demek. Yani insan malzemesiyle ve hayatıyla uğraşmak veya sanatta insanı ön plana çıkarmak hümanizmse onu insancıl bir şekilde ele almak ve yaklaşmak hümaniteryanizmdir. Aziz Sancar hocamızın yaptığı çalışmaların temelinde de bu düşünce var. Onu farklı kılan bu özelliğidir’’ dedi.

‘’Tıp dairesindeki keşifleri, kendisini öncü bilim adamı mertebesine ulaştırmıştır’’

Prof. Dr. Ümit Hassan konuşmasının devamında Profesör Sancar’ın biyokimya, moleküler biyoloji, DNA onarımı ve diğer pozitif alanlara derin vukufu olan bir bilgin olduğu malûmdur. Bütün bu müktesebatının odaklı olduğu tıp dairesindeki keşifleri, kendisini öncü bilim adamı mertebesine ulaştırmıştır.

Bu keşifler, insan’ın şifa bulması ve hastalıklar veya bünyesel yetersizliklerle mücadele kabiliyetine, DNA’ların onarılması amacına yöneliktir.

Prof. Dr. Sancar’ın evrensel değerdeki hemen bütün bilimsel çalışmaları, böylelikle, insan odaklı olmuştur. Bu bakımdan, Prof. Dr. Sancar, her anlamda, yüksek beşerî vasıflarıyla, hümanist ve hümaniteryen bir bilgin olarak, bilge kimliğiyle de anılacaktır. Nobel Ödülü Sahibi olarak, yine hep, insancıl perspektifler ile yurtseverlik bilincinin sentezi bağlamında söylemlerde bulunmuştur. Bütün bu hususiyetleri itibariyle, Prof. Dr. Sancar, Beşerî Bilimlerin de ufkunu genişletmektedir ve daha da genişletecektir. Bu görüşle, Yakın Doğu Üniversitesi olarak, kurumsal yapımızın bütününden aldığımız yetkiyle, Prof. Dr. Aziz Sancar’a Fahrî Profesörlük unvanını tevcih etmekten onur duymaktayız ’’dedi.

‘’Yeni şeylerin üretilerek Ulus olarak daha ileriye gidilebilir’’

Öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Sancar, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak öğrencilere önemli nasihatlerde bulunarak bilim ve araştırma ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Prof. Dr. Aziz Sancar Türklerin neden bilim alanında bu kadar seyrek başarılar elde ettiği üzerine konuşurken gerçek bağımsızlığın ülkelerin kendi bilimini üretmesi ile mümkün olabileceğini söyleyerek yeni şeylerin üretilerek Ulus olarak daha ileriye gidilebileceğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Aziz Sancar ise bilimin küçük yaşta çocuklara aşılanması gerektiğini kaydederken, bilimsel düşünce sisteminin çocuk yaşta geliştiğini vurguladı.

