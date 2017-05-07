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Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'e tokat attı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı. Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde yaşanan olay nedeniyle karşılaşma 15 dakika geç başladı.

Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngöre tokat attı
Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'e tokat attı - Foto Galeri

07 Mayıs 2017 14:49

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde büyük olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi, bilet konusu nedeniyle gerginlik yaşamış ve iki kulüp de birbirlerine karşı yaptığı yazılı açıklamalarla tansiyon yükseltmişti. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi olan ve şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı olan Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'ın salona gelmesiyle birlikte kendisini karşılamak için yanına gitti ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisinin döneminde yöneticilik yapan Eyigüngör'e tokat attı. Bu hareketin ardından olay kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, spor şubeye bağlı polisler araya girdi ve olayları yatıştırdı. Caferağa Spor Salonu'nda yaşanan olay nedeniyle karşılaşma da 15 dakika geç başladı.
 

Etiketler: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi


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Toplam Yorum (1)

  • Davud : 07 Mayıs 2017, Pazar 15:00
    00
    Edepsiz, hadsiz bir adam... Artık birisi dur desin şuna!
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