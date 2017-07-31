Diğer
Kategoriler

Aziz Yıldırım'ın trafikte tartışması kamerada

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsüne ağır hakaretlerde bulunan Yıldırım'ın ve korumalarının tartışma anları kask kamerasına yansıdı.

Aziz Yıldırımın trafikte tartışması kamerada

31 Temmuz 2017 09:24
Aziz Yıldırım'ın trafikte tartışması kamerada - Tıkla İzle

Üsküdar Kuşbakışı Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde giden Engin Ergan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aniden sinyal vermeden önüne kırmasıyla panik yaşadı. Yıldırım'ın kullandığı araca yaklaşan Ergan, Aziz Yıldırım'a sinyal vermesi gerektiğini söyledi. Ergan'ın tepki gösterdiği Yıldırım ilk önce, aracının camını açarak küfür etmeye başladı. Aziz Yıldırım ardından kullandığı otomobilini motosikletlinin üzerine kırarak aracını durdurdu. Yıldırım daha sonra Ergan'a " Sinyalinin A.... Ne sinyali lan. Arabalar önümde görmüyorsun. Arabalar önüme giriyor sen sinyalden bahsediyorsun" dedi. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Aziz Yıldırım'ın korumaları devreye girdi. Korumalar Ergan'a sert bir şekilde bağırarak, " Biz gideceğiz ondan sonra çıkacaksın buradan " dediler. Ardından Aziz Yıldırım aracıyla yoluna devam etti.

’Hayatımı riske atıyorsun’ deyince sert bir tepki gördüm 

Tüm bu yaşanalar sonrası motosiklet sürücüsü Engin Ergan, yaşadıklarını anlattı. Ergan, "İşe giderken bir aracın sinyal vermeden yola girdi. ‘Neden sinyal vermiyorsun, benim hayatımı riske atıyorsun’ dedim. Açıklama bekledim kendisinden sert bir tepki gördüm. Korumaları tarafından tehdit edildim. Yol hakkının kendilerinde olduğunu onlar gittikten sonra devam edebileceğimi söylediler. Hem hayatımı riske attılar em de beni tehdit ettiler. Benim korkuyla dolaşmama neden oldular" dedi. Trafikteki araç sürücülerine de seslenen Ergan, "Motorcu arkadaşlara dikkat etsinler. Sinyal çok önemli. Şoförlerinin hangi yola gideceğini bilemem. Sinyal vermeleri gerekiyor. Ben de ona göre tedbirimi alayım. Bizim hayatımızı kimsenin riske atmaya hakkı yok" dedi. Motosiklet sürücüsü Ergan, hukuki yollara başvuracağını da belirtti. 

Öte yandan tüm bu yaşananlar Ergan'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yıldırım sinyal vermeden yola giriyor. Motosiklet sürücüsü sinyal vermediği için tepki gösteriyor. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, aracının camını açarak küfür ediyor. Ardından Yıldırım, aracını motosikletlinin üzerine kırarak aracını durduruyor. Aracının kapısını çana Yıldırım, bağırmaya devam ediyor. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Yıldırım'ın korumaları, şahsa bağırmaya başlıyor. Ardından Yıldırım aracıyla ayrılıyor.
 

Etiketler: aziz yıldıırım, kavga, trafik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!