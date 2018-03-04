Toplumda sık bir şekilde görülen B12 vitaminin eksikliği birçoğumuzu olumsuz etkilemektedir. B12 eksikliği sabahları yorgun kalkma, sinir fonksiyonlarının bozulmasına neden olma, uyuşukluk, isteksizlik gibi çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Ayrıca B12 vitaminin yetersizlik durumu söz konusu olursa kansızlık, sarılık, iştahsızlık gibi günlük hayatı etkileyen durumlara neden olmaktadır. Ayrıca B12 vitaminin eksikliğinde işitme siniri iltihabı ve zihinsel bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Peki B12 vitamini içeren meyve ve sebzeler nelerdir? B12 hangi besinlerde bulunur? B12 vitamininin bulunduğu yiyecekler nelerdir? İşte uzmanlarımızın cevabı...

B12 hangi besinlerde bulunur? B12 içeren meyve ve sebzeler

Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, “B12 vitamini ve son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren ginkgo biloba bitkisi tam bir zihin dostudur” dedi. B12 vitaminini deniz, et ve süt ürünleri ile yumurta ve peynirden alınabileceğini belirten Yıldırım, “B vitamini kompleksleri ve ginkgo bitkisi bir araya gelince günlük hayatın koşturmacasına doğal destek olarak günlük alınması gereken bir gıda takviyesi konumundadır. B vitaminlerinden özellikle büyük öneme sahip B12 vitaminini deniz ürünlerinden, et ve süt ürünlerinden, yumurta ve peynirden alabiliriz. Akşamlar eve daha zinde gitmek istiyorsanız, sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirmek, uyku kalitenizi arttırmak istiyorsanız, B vitamini kompleksi ve ginkgo bitkisini günlük almalısınız.Aradaki farkı düzenli kullanım sonucu,hemen fark edeceksiniz”şeklinde konuştu.

B12 vitamininden zengin olan besinler

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç ise, B12 vitamininin suda eriyen bir vitamin olduğunu ve diğer adının kobalamin olduğunu anlatarak, “Besinlerin saklanması ve pişirilmesi sırasında da vitamin eksikliği görülebilir. Örneğin; ızgara ette yüksek ısı ve et suyunun damlaması ile; sütte pastörize ve kaynama işlemlerinde; balığın pişirildikten sonra suyunun dökülmesiyle B12 vitamininin etkinliği oldukça azalır…Asit, alkali ve ısıya karşı dayanıksızdır. Kaynatma süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırır. Karaciğerin suda haşlandıktan sonra suyunun dökülmesi, balık haşlandıktan sonra suyunun dökülmesi, yine B12 vitamini kaybını artıran sebepler arasındadır. Etler ızgara yapılırken, sıcaklık ve damlayan suyla B12 vitamininin yüzde 30’u, nemli sıcaklıktaysa yüzde 10-20’sinin kaybolduğu bilinmektedir. UHT sütlerdeki kayıp yüzde 7- 10 civarında iken, yüzde 30 kadarı da kaynamayla kaybolmaktadır. Peki, tüm bu olumsuz etkilerden uzak durmak için nasıl bir beslenme planı oluşturmalıyız? B12 vitamininden zengin olan başlıca besinleri yani; et, süt, peynir, yumurta ve balığı hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yani hayvansal besinleri… Vejetaryenler içinse süt ürünleri ve yumurtaya ağırlık vermek önerilebilir. Sonuç olarak unutkanlık, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve ileride karşılaşılabilecek daha ciddi problemlerin engellenmesi için B12'den zengin besinlerin ihmal edilmemesi ve 6 ayda 1 mutlaka B12 düzeyinin ölçülmesi yararlı olacaktır.14 yaşından büyük olanlar için günde 2.4 mcg B12 alınmalıdır. Hamilelik döneminde 2.6 mcg ve emzirme döneminde bu miktar 2.8 mcg olmalıdır” şeklinde konuştu.

VİTAMİN B12 HAYVANSAL KAYNAKLI BESİNLERDEN SAĞLANIR

Vejetaryen kişiler, 65 yaş üstü kişiler, gebeler ve emziren anneler, gelişme çağındaki çocuklar, kronik hastalığı olan kişiler, yetersiz ve dengesiz beslenen herkes vitamin B12 yetersizliği yönünden risk altında olduğuna dikkat çeken Dr. Uysal, B12 yetersizliğinin tedavisiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Vitamin üretimi vücutta yapılamadığı için mutlaka dışarıdan besin veya diğer şekillerde alınması gerekmektedir. Vitamin kaynakları bitkisel değildir. Hayvansal kaynaklı besinlerden sağlanmalıdır. Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir, karaciğer, yürek ve böbrek gibi yiyecekler en iyi vitamin B12 kaynaklarındandır. Özellikle vejetaryen olanlarda vitamin B12 eksikliğine daha çok karşılaşılmaktadır. Tedaviye doktorunuz karar vermelidir. Kişinin kendisi bu kararı veremez. Kan tahlili sonucunda ölçülen B12’nin değerine bakılarak, hastanın genel tablosu ve beslenme alışkanlıkları gibi durumlar göz önüne alınarak en uygun tedaviyi doktorunuz düzenleyecektir. Yetişkin veya yaşlı fark etmez, gereksinimin olduğu her durumda besin ya da ilaç desteği ile vitamin B12 desteği yapılmalıdır.”