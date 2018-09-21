Babadan engelli oğluna şiddet

İddiaya göre, ilçenin Şahincili Mahallesi'nde engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlunun para istemesine sinirlenen baba, evin önünde ayağındaki ayakkabıyı çıkarıp olanca gücüyle oğlunu dövdü. Babanın engelli oğlunu acımasızca dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerde, yediği dayak sebebiyle tekerlekli sandalyesinden düştüğü gözlenen oğlunu dövmeye devam eden babaya bir vatandaş engel olmaya çalışıyor. Engelli oğlunun ise bağırdığı ve babasının ayakkabını alarak kendisine attığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler ise oğlunu ayakkabı ile döven babaya tepki gösterdi. Polisin, ayakkabı ile oğlunu döven babayı gözaltına aldığı öğrenildi.

Ordu Valiliğinden açıklama yapıldı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi 572. Sokak'ta meydana gelen bir engelli vatandaşa kötü muamele ve kasten yaralama olayının sosyal medyada yayınlanması üzerine Vali Seddar Yavuz talimatıyla gerekli idari işlemlerin derhal başlatıldığı belirtildi. Başlatılan idari işlem üzerine yüzde 90 konuşma ve yürüme engelli mağdur Yusuf Çiçek'i (33) ikamet ettiği konutunun önünde darp eden baba Ali Çiçek'in (65), savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Mağdur Yusuf Çiçek ise teyzesi Mehriye Tiryaki'ye teslim edildi.

Diğer taraftan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de duruma müdahil olarak olayın mağduru olan engelli Yusuf Çiçek'i bu sabah Mehriye Tiryaki'den alarak, Ünye ilçesinde bulunan Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alındı. Ayrıca, engelli Yusuf Çiçek için ailesine ödenen ‘Evde Bakım Aylığı'nın da iptal edileceği açıklandı.

Metin Akyürek

