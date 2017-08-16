Babası sevdiği kızı istemeyince intihar etmek istedi

İddiaya göre, Gaziantep’ta yaşayan 28 yaşındaki M.A., sevdiği ve evlenmek istediği kızı babasının istememesine sinirlenerek, Şehitkamil ilçesine bağlı Eyyüpoğlu Mahallesi'nde 6 katlı binanın en üst katına çıktı. Buradaki bir dairenin penceresinden dışarıya çıkan şahsı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, güvenlik tedbirleri alındı. Pencereden sarkan şahıs, babasının sevdiği kızı istemediğini söyleyerek, itfaiye ekiplerine ve emniyet güçlerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika boyunca ikna edilemeyen şahıs, sevgilisinin geldiği öğrenince ikna edildi.

Aşağıya inince ilk işi sevgilisine sarılmak oldu

Pencereden indirilen şahıs, 112 ekipleri, itfaiye ve psikolog eşliğinde sakinleştirilmek istendi. Gözyaşlarını tutamayan şahıs, uzun süre yanına gelen sevgilisine sarıldı. Duygusal anlar yaşayan M.A. sık sık gözyaşı döktü.

M.A. sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü.

Abdülkadir Güneş

