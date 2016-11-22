Maltepe'de babası Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba göndererek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Ali Can Kurdaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmiş, ardından da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. Polis ekipleri tarafından Maltepe Cezaevi'ne getirilen Kurdaş, cezaevi önünde araçtan inerek annesine sarıldı. Annesiyle vedalaşan Kurdaş duygusal anlar yaşadı. Yakınlarına sarılan Kurdaş polis eşliğinde cezaevine girdi.

Cenk İşver - Mustafa Biçer



