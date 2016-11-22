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Babasına bomba gönderen Kurdaş annesine sarılarak veda etti

Maltepe'de babası Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba göndererek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Ali Can Kurdaş, Maltepe Cezaevi'ne getirildi. Cezaevi girişinde polis aracından inerek annesine sarılan ve yakınlarıyla vedalaşan Kurdaş duygusal anlar yaşadı.

Babasına bomba gönderen Kurdaş annesine sarılarak veda etti

22 Kasım 2016 19:07
Babasına bomba gönderen Kurdaş cezaevine getirildi - Tıkla İzle

Maltepe'de babası Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba göndererek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Ali Can Kurdaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmiş, ardından da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. Polis ekipleri tarafından Maltepe Cezaevi'ne getirilen Kurdaş, cezaevi önünde araçtan inerek annesine sarıldı. Annesiyle vedalaşan Kurdaş duygusal anlar yaşadı. Yakınlarına sarılan Kurdaş polis eşliğinde cezaevine girdi. 

Cenk İşver - Mustafa Biçer 

 

Etiketler: Ali Can Kurdaş, Osman Kurdaş


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