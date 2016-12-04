Olay, dün Zonguldak - Ereğli karayolu Kandilli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. (23) yol kenarındaki manavda çalışan madenden emekli babası Hasan K.’nin (64) yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer K., yanında bulunan ekmek bıçağı ile babasını boğazının 4 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri Hasan K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer K. ise olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Kandilli Jandarma Karakolu’na götürüldü. Olay yerine gelen aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları da sinir krizi geçirdi.

“Annem huzura kavuşsun diye öldürdüm”

Cinayeti soğukkanlılıkla itiraf eden Ömer K.'nin, babasının sürekli alkol alıp annesine kötü davrandığını belirterek, “Annem huzura kavuşsun diye öldürdüm” dediği öğrenildi. Annesi ile birlikte ağabeyinin yanında kalan Ömer K.’nin babası ile sürekli tartışma yaşadığı iddia edildi.

4 çocuk babası Hasan K.’nin eşi ve çocuklarından ayrı Kandilli beldesi Gökçeler Mahallesi’nde tek başına yaşadığı belirtildi. Hasan K.’nin eşi Emine K.’nin ise şeker ve tansiyon hastalığından dolayı sabah saatlerinde geldiği hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Adliyeye sevk edilen Ömer K., nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Olayı itiraf eden Ömer K., üst soyu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Vedat Kılıç

