Diğer
Kategoriler

Babayiğitler tavan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerli otomobil projesinin paydaşlarını açıkladı. Günlerdir isimleri basında yer alan şirketlerin hisselerine Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kâr satışları geldi.

Babayiğitler tavan yaptı

02 Kasım 2017 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tanıtım toplantısında yerli otomobili yapacak 'babayiğit'leri açıkladı. Yerli otomobili Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketlerinin oluşturduğu ortak girişim grubu yapacak. Günlerdir bu konuda yapılan haberler nedeniyle bu şirketler borsada önemli hareketlilik gösteriyordu.

Bugün de isimler açıklanmadan önce yüzde 15'e varan değer kazanımları elde eden 'babayiğit' şirketleri, beklentilerin gerçekleşmesinin ardından bir miktar kâr satışı ile karşılaştı.

Anadolu Isuzu hisseleri açıklama sonrasında saat 14:34 itibariyle yüzde 1.29 primle 12.60 lira; Karsan hisseleri ise yüzde 3 primle 2.07 liradan, Vestel hisseleri yüzde 5 düşüşle 10.48 liradan işlem gördü. Turkcell hisseleri ise yüzde 2.41 kayıpla 14.55 lirada yer aldı. 

Etiketler: Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, turkcell, yerli otomobil, Zorlu Holding

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç