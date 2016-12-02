İnsanlar gibi bir kaza sonucu veya doğuştan engelli olabilen hayvanlar yaşadıkları engeller kimi zaman insanlara göre daha zor olmasına rağmen hayatta tutunmayı başarabiliyor. Hayvanseverlerin yardımı ile hayatta kalabilen az sayıdaki hayvan engelli olmasına rağmen fiziksel engellerini aşabiliyor. Tokat’ta Kabe-i Mescid Mahallesi Kuyumcular Sokakta üç bacaklı kedi esnafın yardımları ile hayata tutunmayı başardı. Yaklaşık 2 yıl önce bir aracın çarpması sonucu kırılan ön sağ bacağı veterinerin birkaç saat süren ameliyatı ile kesilen kedi, engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Esnafın maskotu haline gelen ve Kahraman ismi verilen kedi geceleri bir iş yerinde kalıyor. Soğuk havalardan bir çeyiz mağazasında kalarak korunan kedi gün içerisinde ise bir bacağı olmamasına rağmen rahatça dolaşabiliyor. İş yeri çalışanlarından Umut Atak, yaklaşık 2 yıl önce bacağı kırık olarak iş yerlerinin önünde rastladıkları kediyi veterinere götürerek ameliyat ettirdiklerini söyledi. Atak, yaklaşık 300 lira tutan ameliyat masraflarını hayvanseverlerin yardımı ile para toplayarak karşıladıklarını ifade ederek, “Canımdan çok sevdiğim Kahraman’ın ameliyatta bir bacağı kesilmek durumunda kalındı. Şu an sağlığı yerinde, bizimle yaşıyor. Hayvan sevgisi bir başkadır tabii, elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz” dedi.

Nurhan İçmez

