Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bacağı kesilen kedi, engelleri hayvanseverlerin yardımı ile aştı

Bacağı kesilen kedi, engelleri hayvanseverlerin yardımı ile aştı

Tokat’ta trafik kazası sonucu ön bacaklarından biri kesilen 'Kahraman' isimli kedi, hayvansever esnafın yardımları ile engelleri aştı.

Bacağı kesilen kedi, engelleri hayvanseverlerin yardımı ile aştı

02 Aralık 2016 09:28
Bacağı kesilen kedi, engelleri hayvanseverlerin yardımı ile aştı - Tıkla İzle

İnsanlar gibi bir kaza sonucu veya doğuştan engelli olabilen hayvanlar yaşadıkları engeller kimi zaman insanlara göre daha zor olmasına rağmen hayatta tutunmayı başarabiliyor. Hayvanseverlerin yardımı ile hayatta kalabilen az sayıdaki hayvan engelli olmasına rağmen fiziksel engellerini aşabiliyor. Tokat’ta Kabe-i Mescid Mahallesi Kuyumcular Sokakta üç bacaklı kedi esnafın yardımları ile hayata tutunmayı başardı. Yaklaşık 2 yıl önce bir aracın çarpması sonucu kırılan ön sağ bacağı veterinerin birkaç saat süren ameliyatı ile kesilen kedi, engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Esnafın maskotu haline gelen ve Kahraman ismi verilen kedi geceleri bir iş yerinde kalıyor. Soğuk havalardan bir çeyiz mağazasında kalarak korunan kedi gün içerisinde ise bir bacağı olmamasına rağmen rahatça dolaşabiliyor. İş yeri çalışanlarından Umut Atak, yaklaşık 2 yıl önce bacağı kırık olarak iş yerlerinin önünde rastladıkları kediyi veterinere götürerek ameliyat ettirdiklerini söyledi. Atak, yaklaşık 300 lira tutan ameliyat masraflarını hayvanseverlerin yardımı ile para toplayarak karşıladıklarını ifade ederek, “Canımdan çok sevdiğim Kahraman’ın ameliyatta bir bacağı kesilmek durumunda kalındı. Şu an sağlığı yerinde, bizimle yaşıyor. Hayvan sevgisi bir başkadır tabii, elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz” dedi.

Nurhan İçmez
 

Etiketler: engelli kedi, tokati kedi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç