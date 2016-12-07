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Bafra’da 2 kişinin yaralandığı olaya 1 tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Bafrada 2 kişinin yaralandığı olaya 1 tutuklama

07 Aralık 2016 12:25

Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, Mustafa Y.(33) 20 bin lira alacağı olduğu Murat A. (44) ile konuşmaya gitmiş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A. bıçakla Mustafa Y.'yi sırtından bıçaklamış, Mustafa Y. de pompalı tüfekle ateş ederek Murat A.'yı sağ bacağından yaralamıştı.
Mustafa Y. Bafra Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından asayiş büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Mustafa Y.’nin tüfekle yaraladığı Murat A.’nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam diliyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay


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