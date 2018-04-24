Diğer
Kategoriler

Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı

Bağcılar’da pompalı tüfekle tekel bayiine gelen maskeli 3 kişi sigara, alkol ve kazada bulunan paraları alarak kayıplara karıştı. Pompalı tüfekle soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı

24 Nisan 2018 04:47
Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Bağcılar 15 Temmuz Şehitler Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araba ile gelen maskeli 3 kişi pompalı tüfekle tekel bayiine girdi. Pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultan kişiler kasadaki paralarla birlikte sigara ve alkol çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pompalı tüfekle soygun anı kamerada
Tekel bayiinin soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde beyaz bir araba ile gelen 3 kişiden iki kişi arabadan inerek tekel bayiine giriyor. Telek bayiine giren 2 kişiden biri pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultuyor. Diğer soyguncu da kasadaki paraları aldıktan sonra sigara ve alkol şişelerini aldığı görülüyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç