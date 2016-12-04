Bağcılar'da düzenlenen 10. Geleneksel Hamsi Şöleni vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kirazlı Metro İstasyonu yanındaki alanı dolduran binlerce ilçe sakini ızgara, kazan ve tavada pişirilen hamsiden tattı. Şölen sırasında bir yandan balık yiyen vatandaşlar, yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkılar ile de horon oynadı. Şölende vatandaşlara hamsi yemeğinin değişik türlerinin tanıtımı da yapıldı.

“Farklı renkler bir arada”

Hamsi Şöleni’ne Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Izgaranın, tavanın ve kazanın başına geçerek hamsi pişiren Başkan Çağırıcı, şölenin ilk ekmek arası balıklarını vatandaşa ikram etti. Basın mensuplarına şölenle ilgili açıklamalarda bulunan Çağrıcı, Karadeniz kültürünün yaşatıldığı şölene ülkenin farklı bölgelerinden de vatandaşların katıldığını ifade etti. Şölende beraberlik havasının olduğuna dikkat çeken Lokman Çağırıcı, “Her zaman olduğu gibi birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Sivil toplum kuruluşlarının ve özelikle hemşehri derneklerinin bu tür buluşmaları ayrı bir anlam ifade ediyor. Bugün Hamsi Şöleni yapıyoruz ama ülkemizin tüm renkleri bugün burada. Her türlü kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın olduğu bir ortam. Bizim bunu çok iyi bir şekilde fırsata dönüştürmemiz lazım. Özellikle tanış olma noktasında ve yörelerimizi tanıma noktasında bu tür etkinlikler çok önemli. Bağcılar’da tüm vilayetlerden hemşehrilerimiz var. Bağcılar tam bir Türkiye ve İstanbul mozaiği” dedi.

Şölene katılan vatandaşlar da şölenin birlik ve beraberliği pekiştirdiği vurgusunu yaptı. Şölende ayrıca “en uzun horon” için rekor denemesi yapıldı.

Serdal Altıntepe

