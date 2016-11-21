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Bağcılarda kundak terörü: 5 araç kundaklandı

Bağcılar’da 5 araç, yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Bağcılarda kundak terörü: 5 araç kundaklandı

21 Kasım 2016 07:38
Bağcılarda kundak terörü: 5 araç kundaklandı - Tıkla İzle

Olay saat 04.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 474. Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 5 araç, yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Büyüyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin gelmesi ile kısa sürede söndürülen yangın sonrası araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yanan araçların yanında bulunan bir binanın camları da yangın sırasında kırılarak hasar gördü. Polis ekipleri, araçları kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Murat Solak


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