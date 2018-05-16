Bahar alerjilerine karşı ‘ozon’ tedavisi

Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan ozon tedavisi yöntemiyle KOAH’tan bağırsak hastalıklarına, diyabetten, romatizmal hastalıklara kadar birçok hastalığın tedavisinde başarılı olunurken alerji tedavilerinde yüzde yüz sonuç alınıyor. Ozon yöntemiyle hasta, alerjik reaksiyonların hepsinden kurtuluyor.

“Rejeneratif Tıp Merkezi’nde Ozon Tedavisi”

Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan ozon tedavisi KOAH başta olmak üzere hastalara düzenli olarak yapılan seanslar sonucunda tedavi sonrası kökten çözümler sunuyor. Ozon tedavisi düzenli olarak yapıldığında alerji problemini yok ederek kökten çözüm sağladığını belirten ve Bezmialem Rejeneratif Tıp Merkezi olarak ozon tedavisi uyguladıklarını ifade eden, Göğüs Has. Uzm. Uzm. Dr. Lale Yeprem, “Bağışıklık sisteminin dengesindeki bozukluklar nedeniyle alerji oluşur. Bunların tedavisi için çeşitli metotlar var. Bunlardan korunma yolları, evi havalandırmak, polenizasyon olduğu zamanlarda camları kapalı tutmak. İlaç, burun spreyi, göz damlası kullanmaktır. Ama bunlar geçici çözümlerdir. Bunları yapmayı bırakınca alerjik reaksiyonlar kendini yeniden göstermeye başlayabilir. Köklü çözümler bulmak isteniyorsa ozon tedavisi devreye giriyor. Seanslara düzenli olarak gelinip uygulandığı takdirde alerji sorunu komple ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

Ozon tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor?

Uzman Dr. Yeprem ozan tedavisinin kullanıldığı durumları şöyle sıraladı:

"KOAH, kronik yorgunluk, bağışıklık sistemindeki bozukluklar, bağırsak enfeksiyonları, kas ve eklem ağrıları, diyabet nedeniyle oluşan iyileşmeyen yaraların tedavisi, dolaşım bozuklukları, romatizmal hastalıklar ve bağırsak hastalıklarında ozon tedavisi ile köklü değişiklikler elde ederler.”

“Ozon tedavisi bağışıklık sistemini dengeye sokuyor”

Ozonun bağışıklığı güçlendirmenin haricinde bağırsak tedavilerinde de kullanıldığını söyleyen Uzm. Dr. Yeprem, “Bağırsaklarımızdaki mikroplar sağlıklıysa, bağışıklık sistemimizde sağlıklı olur. Ozon tedavisini yaparken bağırsak flora mikrobiyatlarını da tedavi ediyoruz. Hastalara beslenme şekillerini anlatıyoruz. Bu çabuk gelişen bir durum değil, vakit alan bir süreç. Semptom hemen giderilmiyor ama sonuç olarak tedavi bitiminde köklü bir çözüm elde ediliyor” dedi.

“Ozon tedavisi kişiye özel olmalı”

Tüm dünyaca benimsenen ve uygulanan biyolojik tedavi metodu olan Ozon, hastaya hekim tarafından uygulanan çeşitli tedavi metotları ve dozlarıyla belirlendiği için, kişiye özel olarak algılamak gerekir. Bu noktaya dikkat çeken Uzm. Dr. Yeprem, “Tedavinin dozu, seansı, seans sıklığını kişiye özel olarak belirliyoruz. Birden fazla hastalık da olsa ozonla hepsinin çözümü var. Ozonu yaptırmadan önce hastalarımızı kontrol ediyoruz, sorular sorup, tahliller istiyoruz. 20 yıllık hastayla 2 yıllık hasta arasında oldukça fazla fark var. Bunu göz önüne alarak öncelikle hastaya göre çözüm üretiyoruz. Hastanın tedaviye verdiği cevaba göre hazırlanan seanslar bazılarında 12 seans temel tedaviyle biterken bazılarında seanslar uzayabiliyor” dedi.

Yaralı bölgelere torbalı tedavi

Ozon tedavisi yöntemiyle bazı hastalıklarda kan tedavisi yapılırken, ağrılı hastalarda şikayetçi olunan bölgelere lokal enjeksiyon, boyun ve bel fıtığından şikayetçi olan hastaların omurgalarının kenarında bulunan kaslara enjeksiyon yapılıyor. Bunun yanında diyabetik yaralar ve iyileşmeyen diğer yaralarda hastanın durumuna göre hassas davranılarak, yaralı bölge torba içine alınıp, yara bakım kurallarına uygun bir şekilde tedavi ediliyor.

“Ozonla ilgili her yazılana inanmayın”

Ozon tedavisi yönteminin uygulandığı yerlerde, kullanılan cihazın medikal ozon cihazı olduğundan emin olunmalı. Çünkü bazı yerlerde su ozonlama cihazı da kullanılabiliyor. Kullanılan malzeme ve cihaz tedavi aşamasında büyük önem taşıyor. Bununla ilgili Uzm. Dr. Yeprem, kullanılan cihazın medikal ozon cihazı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak malzemelerin de ozona dayanıklı; silikon, cam ve teflondan olması gerektiğini belirtti.

Plastikte, serum torbalarında, kan torbalarında yapılan tedavi şekillerine asla itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Yeprem, bu uygulamaların zaten Dünya Ozon Federasyonu tarafından yasaklandığının da altını çizdi.

“Bakla yiyemeyenler çok dikkatli olun!”

Uzm. Dr. Yeprem, hastalarını tedaviye başlamadan sorduğu sorularla şaşırtıyor. Yeprem, “Daha çok Afrikalılarda görülen genetik hastalık olan Favizm hastalarının asla ozon uygulamadıklarını belirterek şunları ekledi: “ Buraya gelen hastalarıma bakla yiyebiliyor musunuz, diye sorduğumda şaşırıyorlar enzim eksikliği nedeniyle bakla yiyemeyen, yerlerse ölümle sonuçlanan hastalık taşıyıcılarına asla ozon tedavisi yapılamaz. Biz de bunu sormak ve gerekli tahlilleri yaptırıp emin olduktan sonra tedaviye başlamak zorundayız. Bu hastalıkla birlikte gelen enzim eksikliği nedeniyle ozonun hiçbir faydası olmaz. Genetik enzim eksikliğinde, kontrolsüz hipertiroid hastası olması durumunda hastalara asla ozon uygulanamaz.”

“Hipertiroidi olana ozon tedavisi yapılamaz”

Ozon tedavisinin yapılamayacağı hastaları açıklayan Yeprem, “Favizm hastalarına, kontrolsüz hipertiroidi olanlara, gebeliğin ilk 3 ayında ve ciddi anemisi olanlara bu tedavi yöntemini uygulamıyoruz. Tiroidi az çalışan hastalara tedavi yapılabilir. Metabolizmaları yavaş olduğu için tedavi metabolizmayı da hızlandırır. Kontrolsüz hipertroidi olan hastalarda metabolizma hızlı çalıştığı için, ozon hızlı olanı daha da hızlandırır. Birden hızlıca kilo vermeye başlayan hastaların bu durum hoşuna gitse kontrolsüz kilo vermek bizim için iyi bir şey değil” dedi.

Ozonla sağlıklı yaşlanın

Bezmialem Rejeneratif Tıp Merkezi olarak ozon tedavisi uygulamaya başladıklarını belirten Lale Yeprem, hastalara şu tavsiyelerde bulundu: ”Kendi hastalığınız olmasa bile sağlıklı yaşlanmak için, diz ve eklem ağrılarından, enerji artışını sağlamak için eklem kıkırdak dokusunu rejenere etmek, bağışıklık sistemini dengeye sokmak için ozon tedavisi herkes yaptırabilir.

İstanbul gibi bir şehirde enerjimiz her zaman yüksek olmalıdır. Kirli bir havada yaşıyoruz. Antioksidan sistemini aktif edecek bir tedavi metodu yardımcı olarak kullanılabilir. Oksijen her zaman faydalıdır. Ozonda oksijenin bir çeşit benzeridir. Sağlıklı yaşamak için ozon yaptırılmalıdır.

NİHAN KAYRAK- MEHMET BAL