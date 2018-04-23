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iha.com.tr »
Politika »
Bahçeli: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli
23 Nisan 2018 20:15
Bahçeli: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli
MHP Lideri Bahçeli’ye 23 Nisan resepsiyonunda İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı sorulunca "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli." dedi.
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23 Nisan 2018 20:15
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