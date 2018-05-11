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Bahçeli: 'Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir" dedi.

Bahçeli: Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakıdır

11 Mayıs 2018 18:50

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, "Çanakkale’den Yemen’e, Kanije’den Plevne’ye, yazılmamış destanlardan yaşanmış nice zaferlere kalemiyle dokunan; duyuş, duruş ve şuur ölçüleriyle roman satırlarına döken tarihçi, yazar ve fikir insanı Mehmet Niyazi Özdemir’in vefatından üzüntü duydum. Eserleriyle, mütevazı hayatıyla öne çıkan merhum Özdemir’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Türk fikir hayatının mümtaz camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarih ilhamımız, ecdat kaynağımız, Türklük varlığımız, Türk milleti yegane gücümüz, dahası vazgeçilmezimizdir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hayalini kurduğumuz, haysiyetle savunduğumuz ne varsa hedefimizdir. Ve de mutlaka ulaşılacaktır. Büyük ülkülere tutunmak ancak kendini aşmayı bilen, fedakarlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye’yi durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi yetmeyecektir. Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir."  

 

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