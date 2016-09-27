MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin konuları sosyal medya sitesi Twitter üzerinden değerlendirdi. Paylaştığı mesajlarda, “Türkiye’nin korku tünelinin içinden çıkması gerekiyor” diyen Bahçeli, “Kalbi vatan ve millet için çarpan her insanımız eminim ve haklı olarak şu sorunun cevabını arıyordur: ‘Şafak ne zaman sökecek?’ Sabır ve duayla şafağı bekliyorsak, o zaman hüküm süren karanlıktan da bahsetmemiz lazımdır. Maatteessüf karanlık zalim ve zifiridir. Nitekim üzüntüm büyüktür: Umutlar boşa çıkarken, uğursuz bir dönemin ağırlığı tüm acımasızlığıyla milli yüreklere düşmektedir. Huzur istiyoruz, hüsran geliyor; güvenlik istiyoruz, tehlikeler kol geziyor. Yarını görelim diyoruz, yangından başımızı alamıyoruz. Yeni bir darbe söylentisi mırıldanıyor, ama bu kızgınlıkla yapılmış bir mırıldanma değil. Türkiye’nin korku tünelinden çıkması gerekiyor. Kara haberler geliyor, anaların gözyaşları şelale gibi akıyor. Değişen bir şey yok. Yavrular mahzun, gelinler mazlum, vatan mahvın eşiğinde. Mardin Derik, Şırnak ve Diyarbakır derken;11 vatan evladı şehit oldu. Şehitlerimiz devlet ve millet bekası uğruna kara toprağın bağrına girdi. Terörü lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Son olsun diyeceğim, ama olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Türkçemiz, Türk milletinin aziz ve yaşayan bir servetidir”

Türk Dil Bayramı hakkında da mesajlar paylaşan Bahçeli, Türkiye’nin bayram kutlamak yerine hep yas tuttuğunu kaydetti. Türkçe’nin Türk milletinin varlığı, yurdu, yuvası ve yarını olduğunun altını çizen Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bayram bizi unuttu, biz bayramı. Dil bir millettir. Türkçe, Türk milletinin varlığı, yurdu, yuvası ve yarınıdır. Türkçe hepimizin ortak değeri, kardeşliğimizin tercümanıdır. Dilin ses güzelliğiyle dalgalanıp bir duyurma, anlatma ve inandırma gücüne ulaşması kolay değildir. Türkçe bunu asırlar içinde başarmıştır. Türkçemiz, Türk milletinin aziz ve yaşayan bir servetidir. Bu servet israf edilir, yağmalanır, zayıflarsa adımız anılmaz, anılarımız yaşayamaz. Ağrı Diyadin Belediyesi’nde indirilen bölücü tabelayı tekrar astırıp Kürtçe bizim dilimizdir diyenler, aslında Türkçe’ye zulmedenlerdir. Türkçe yemin, Türklük namustur. Bundan habersiz olanlar milletimizin kültür ve tarih değerlerine ileri düzeyde zayiat vermişlerdir. Türkçe’nin yanına mahalli dillerin yerleştirilme çabalarına inatla devam edilmesi yanlıştır, günahtır, vebaldir, hatta millete kast etmektir.”

"Ancak çocuklarımız okuldadır, Andımızı Türkçe okumak istemektedir"

Türkçe’nin ihmal edildiğini ve bu sebepten dolayı milli kimliğin saldırıya uğradığını kaydeden Bahçeli, “Ana dil eğitim taleplerinin sürekli olarak mevzi elde etmesi çözülme ve bölünme dinamiklerini hızlandıracak, hayatın her alanına yayacaktır. Türkçe ihmal edildiği için birbirimizden kopuyoruz, milli kimlik yok sayıldığı, milli ruh aşındığı için önüne gelen saldırıyor, tehdit ediyor. İzmir Karşıyaka’da işgüzar ve densiz bir okul müdürü çıkmış Andımızı okuyan çocuklara, ‘dingonun ahırı mı burası’ diyor. Soruya bakar mısınız, söz konusu müdür kendisini ahırda hissedebilir, bence mahsur yoktur. Ancak çocuklarımız okuldadır, Andımızı Türkçe okumak istemektedir. Unutmayalım, gördüğümüz rüya Türkçe’dir, ülkülerimiz Türkçe’dir, ülkemiz Türkiye’dir, hepimizin umut ve ufuk sancağı ise Türk milletidir. Dünyayı Türkçe kavrayacağız, hadiselerin kalbine Türkçe bakacağız, Türkçe’yi mukadderat bilip, ilelebet bir vefa ve sevda nişanesi göreceğiz. Türkiye’nin bugünkü sorunlarından kurtulması için Türkçe pusula olmalı, çağın satırları Türkçe okunmalıdır. Buruk duygularla da olsa, büyük milletimizin Türk Dil Bayramını en içten hissiyatımla kutluyorum. Türkçe’nin gelişmesi, büyümesi ve yıldız gibi parlaması için emek veren, çaba gösteren kutlu ecdadımızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Türkçe’nin gelişmesi ve muhafazası amacıyla değerli çalışmalar yapan bilim ve siyaset adamlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.

Caner Ünver

ANKARA