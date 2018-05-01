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iha.com.tr »
Politika »
Bahçeli'den Karamollaoğlu değerlendirmesi!
01 Mayıs 2018 10:34
Bahçeli'den Karamollaoğlu değerlendirmesi!
Bahçeli'den Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu hakkında konuştu. Bahçeli Karamollaoğlu için "Hayırlı olsun son yılların en popüler siyasetçisi" dedi.
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01 Mayıs 2018 10:34
Bahçeli'den Karamollaoğlu değerlendirmesi! - Tıkla İzle
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