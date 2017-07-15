Bahçeli'den kritik uyarı! Aklımızı başımıza almazsak...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), FETÖ mensubu teröristlerin darbe girişiminin yıl dönümünde “15 Temmuz Özel Oturumu” ile açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında açılan özel oturumda konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz’da kahramanca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele eden ve işgalcilerin karşısına dikilen şehit ve gazilere şükranlarını sundu. Türk milletinin tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi başardığını kaydeden Bahçeli, “Var olmanın bir bedeli vardır ve bu gerçek milli vicdan tarafından bilinmektedir. Üzerinde yaşadığımız çetin ve zorlu coğrafyada yaşamanın herhalde ağır sonuçları olacaktır. Türk milletinin hedefte olması, kutlu varlığı üzerinde oyunlar oynanması tesadüfi görülmemelidir. Böylesi bir husumet ve ihanet kuşatması yeni değildir. Aklımızı başımıza almazsak, milli birlik ruhunu kaybedip birbirimize düşersek ya bizi bu vatandan söküp atacaklar ya da bizi gömüp üzerimizden aşacaklardır. Hesap budur, emel budur” diye konuştu.

15 Temmuz’un bir darbe teşebbüsü olduğunu kaydeden Bahçeli, “Taktikçileri, kuryeleri, planlayıcıları, taşeronları, sahadaki tetikçileri belli olan iblisane bir işgal denemesidir. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek aklın inkarı, vicdanın itlafı, yalın gerçeklerin imhasıdır. Buna da hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. 15 Temmuz’da çatısı altında olmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmış, kurşun yağmuruna tutulmuştur. Askeri kamuflaj içine saklanmış dar bir kadro, bir avuç yılan milletimize ateş saçmış, milli kurum ve kuruluşlara acımasızca saldırmıştır. Tarih sayfalarını karıştırdığınızda örneğine neredeyse hiç rastlanmayacak alçaklıklar, akla hayale sığmayan şiddet dolu saldırılar 15 Temmuz gecesinde yaşanmıştır. Milli mücadelede kovalanan Türk düşmanları aradan geçen 94 yıl sonra bellerini doğrultup devşirdikleri Pensilvanyalı teröristlerle Türkiye’yi önce teslim, daha sonra da tepeden tırnağa tasfiye etmeye kalkışmışlardır. 15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir ihanettir. Bir yanda Türkiye, diğer yanda yedi düvel. Bir yanda Türk milleti, diğer yanda terör örgütleri ve arkalarındaki efendileri vardır ve taraflar çok nettir. FETÖ, Türkiye’ye kastetmek için eline geçirdiği tüm imkanları kullanmıştır. Milletimizin alın teri ile aldığı helikopterler, uçaklar kanunsuz şekilde uçurulmuş; tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur” ifadelerini kullandı.

FETÖ işgal girişimi ile ilgili milli mutabakatın varlığının şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

“15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu konuda kutuplaşma ve kısır kavgaların yaşanması istiklalimiz açısından acı verici bir kayıptır. Düşman bellidir, kanlı teröristler belirgindir. Açtıkları nifak çukuru, kazdıkları fitne kuyusu gözler önündedir. O halde 15 Temmuz FETÖ darbe kakışması üzerinde niçin hemfikir olamıyoruz? Niye hakkın, hakikatin ve halkın etrafında tek nefes olamıyoruz? 15 Temmuz Türkiye’ye suikast iken, milletimizi yıkmaya yönelik bir cinayet olduğu besbelli iken, var olan görüş farklılıklarını neye yormalıyız? FETÖ asırlardır devam edegelen Anadolu’nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır. FETÖ, Müslüman Türk milletine düşman olan, batıl ve lanetli çevrelerin küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran Haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır. Eğer biz irkilip kendimize gelmezsek, milli akıl ve şuurda buluşamazsak bu barbarlık son olmayacaktır. Eğer iç barış ve huzur ortamını birlikte temin etmezsek yeni saldırılar önümüzdedir. FETÖ’yü üzerimize salan, milli bünyemize ve devletimize saldırtan şarlatanlar soysuzlar ve insanlık katilleri sadece bir partiye, bir şahsa değil hepimizi, milletimizin tamamını hedef seçmişlerdir. Bunu görmek ve bilmek lazımdır. Bugün Batılı devletlerin acıklı ve aciz durumları, hala 15 Temmuz ile ilgili ikircikli, iki yüzlü tavırları tehlikenin geçmediğinin somut delilidir. Dost bildiklerimiz arkamızda hançerle dolaşmaktadır. Küresel ve bölgesel stratejik denklemleri aleyhimize kurmak için harıl harıl faaliyette bulunanlar Türkiye’ye pranga vurmak için hazır ve nazır beklemektedir. FETÖ, PKK, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C silahlandırılıp kiralanmışlar, kanlı tezgahlarını vatan topraklarında açmışlardır. Bu terör örgütleri kanalıyla şark meselesi sürdürülmektedir.”

“ABD insanlığa çoktan afişe olmuş”

“15 Temmuz’a mevzi bakmak yerine stratejik yaklaşmak, tehlikeleri kaynağında okuyup oyunu odağında bozmak milli namusun bizlere yüklediği tarihi bir görevdir” diyen Bahçeli, “Bu görevden kaçamayız. Çünkü gidecek başka yerimiz yoktur. Altında toplanacağımız başka ay yıldızlı bayrağımız da yoktur. Ne yapacaksak burada birlikte yapacak ve birlikte başaracağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir. Bunu kabullenmek, zorluk çıkartanlara ‘Ne mutlu Türküm’ diyerek cevap verecek ve göğüs gereceğiz. Bu omurga kırılır, milli kimlik kaybolursa bu sınırlar içerisinde devletimizin bugün ki haliyle yaşamak imkansızlaşacaktır. Adaletse istenen yollarda değil milli vicdanın ta kendisinde bulacağız. Düşman çokmuş, biz onlardan daha çoğuz, daha diriyiz bunu göstermeliyiz. Kumpas kuruyorlarmış alayı birden üzerimize geliyorlarmış varsın olsun yeter ki saflarımızı sıkı tutalım, öleceksek de adam gibi, kahraman gibi ama tam bağımsız bir şekilde ölelim. Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim. Ahlaksızca, arsızca üzerlerine İngilizce ‘kahraman’ yazılı tsihrt giyen Pensilvanya uşaklarını güldürmeyelim, dağınık ve atıl hale düşmeyelim. ABD afiş astırmıyormuş. Onlar insanlığa çoktan afişe olmuşlar. Bırakalım kendi tuzaklarında boğulsunlar. TSK içine yuvalanmış bir kısım darbeci hainle Mehmetçiği mutlaka ayırt etmek gerekmektedir. Şehitlerin hepsi ayrım gözetmeksizin eşittir. Her biri bizim için mukaddes, muhteşem bir vatan mücadelesinin elleri öpülesi neferleridir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İlker Turak