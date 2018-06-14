Bahçeli’den uzman jandarmalara 3600 ek gösterge müjdesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Jandarma Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü’ne ilişkin paylaşımlarda bulundu. Türk milletinin tarih boyunca nice kahramanlık ve fedakarlıkla bekasını koruduğunu, birlik ve dirliğine toz kondurmadığını belirterek, bu konuda eşsiz bir görev şuuruyla mücadele eden vatan evlatlarının her dönemde üstlendikleri sorumlulukları cesaretle yerine getirdiğini ifade etti. Jandarmanın vatan savunmasında, asayiş ve güvenliğin temininde insanüstü bir çaba sarf ettiğini ve bu nedenle takdiri fazlasıyla hak ettiğini kaydeden Bahçeli, Orhun Kitabelerinde Yargan olarak geçen emniyet ve asayiş görevlilerinin Jandarma teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösterdiğini aktardı.

“Selçuklu Devleti’nde Surta, Osmanlı İmparatorluğu’nda Subaşı, devamında Zaptiyeler bir bakıma devirlerinin Jandarmalarıdır” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Jandarma Teşkilatı vatan ve millet sevdasıyla yanıp tutuşan kahramanlar yuvasıdır. Bugün Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 179’ncu yıldönümüdür. Jandarma; vatandaşlarımızla doğrudan temas eden, kırsal alanda milli güvenlik ve düzenin sağlanmasında eşsiz hizmetleri bulunan inanmışlık, adanmışlık, anıtlaşmış mücadele ruhudur. Terörle mücadelede en çok şehit veren kuruluşlar arasında Jandarma Teşkilatımız en ön saflardadır. Jandarma mazlumun yanında, zalimin karşısında; haklının savunucusu suçlu ve hainlerin amansız takipçisi ve hasmıdır.”

“24 Haziran’dan sonra gereği neyse yapacağız”

Özellikle uzman jandarmaların çok sayıda meşru talebi olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bunlardan birisi ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, diğeri ise okulda geçen bir yıllık sürelerin fili hizmetten sayılmasıdır. Bu kapsamda Uzman jandarmalarımızın talep ve beklentilerinin yanında olacağımızın, 24 Haziran’dan sonra gereği neyse yapacağımızın bilinmesini özellikle temenni ediyorum. Ayrıca Uzman Çavuşlarımızın da 3600 ek gösterge talepleriyle birlikte kadroya alınmaları hususunda kararlı ve tavizsiz bir mücadele vereceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, uzman jandarmalarımızla birlikte uzman çavuşlarımızın seslerinin duyulmasını mecburiyet addediyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Jandarma Teşkilatımızın 179’uncu kuruluş yıldönümünde hiyerarşik zincirde en üstten el alta bütün kahraman Jandarmalarımızı kutluyor, şehadete ulaşan jandarmalarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Jandarma milletin helal ve haysiyet bekçisi, huzur ve esenlik gücü, can ve mal teminatıdır. Var olsunlar, sağ olsunlar” dedi.