Bahçelievler’de beyaz eşya mağazası soygunu

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya ve teknoloji mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler mağazanın camını kırarak içeri girdi. Kısa süre içerisinde mağaza içerisinde bulunan 7 telefon, 3 tablet ve bir televizyon alan hırsızlar çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızların yakalanması için çalışma başlatılırken çalınan ürünlerin yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.