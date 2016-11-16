Bahçelievler, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Gece saat 03.00 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin içerisindeki şahıslar ile yolda yürüyen 3 vatandaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine otomobilin sahibi olduğu iddia edilen şüpheli şahıs yanında bulunan silahını çekerek tartıştıkları kişilerin üzerine mermi yağdırdı. Şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunlar 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaraladı. 3 kişiyi yaralayan şüpheli şahıs ve beraberindeki kişi olay yerinden kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Kaza yapan şüpheliler otomobillerini olay yerinde bırakarak bir başka araca binerek kayıplara karıştı.

Silah seslerine dışarı çıktıklarını ifade eden bir görgü şahidi,’’ Bağrışma seslerini duyduk. Ardından silah sesleri duyduk. En az on el silah sesi duyduk. Sonra buraya doğru geldi arabayı çarptı. Ardından arabadan inerek kaçarak uzaklaştı’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kazaya karışarak bıraktığı otomobil içerisinde yapılan incelemeler sonucunda şahısların kimlik bilgileri tespit edilirken yakalanmaları amacıyla çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Oğuzcan Yazar