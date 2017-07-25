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Bahçelievler'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Bahçelievler'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bahçelievlerde iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

25 Temmuz 2017 00:01
Bahçelievler'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Uluduğ Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sebeplerde dolayı iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silah seslerinin duyulduğu adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Sokak ve cadde trafiğe kapatılırken, caddedeki bir araca da mermi isabet ettiği ve camının kırıldığı görüldü.

Aracına mermi isabet eden Serhat Kaya, "Silah seslerini duyduk. Birbirlerine silah çekiyorlardı. Birbirlerine saldırdılar ve sonrasında polisler geldi. Bizde durumu anlamadık, olan arabamıza oldu" dedi. 

Murat Solak
 

Etiketler: bahçelievler, silahlı kavga


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