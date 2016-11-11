Olay, gece saatlerinde Yenibosna Zafer Mahallesi Bahargül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen esnaflar, yaklaşık bir haftadır bir evin bahçesinde kalan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin cansız bedenini buldu. Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin gece saatlerinde öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerine ve sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı. Gencin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

